Braccianti rumeni in arrivo in Regno Unito tramite voli privati: i disoccupati locali, secondo gli agricoltori, non sono abbastanza qualificati.

Il Regno Unito sta organizzando diversi voli con braccianti rumeni da far giungere in terra inglese per aiutare gli agricoltori nella stagione del raccolto. C’è stato bisogno di manodopera estera perché, a detta dei possessori dei campi, quella locale non è abbastanza qualificata e formarla vorrebbe dire perdere troppo tempo.

Voli con braccianti rumeni in Regno Unito

Un primo gruppo di 150 lavoratori è già sbarcato all’aeroporto di Londra-Stansted per poi dirigersi verso varie fattorie e campi agricoli. Situazioni che vengono vissute ogni anno ma che, in tempi di coronavirus in cui diversi britannici hanno perso il lavoro, hanno fatto discutere. Gli agricoltori hanno però ribattuto alle polemiche affermando che la raccolta nei campi è un mestiere qualificato e nel paese manca personale in grado di farlo.

“Abbiamo cercato ma non siamo stati in grado di reclutare il personale adeguato, motivo per cui siamo andati all’estero” hanno spiegato.

Hanno poi aggiunto che i lavoratori dell’Est Europa sono abituati e lo fanno ogni anno a differenza dei locali che avrebbero bisogno di essere formati e riqualificati. Cosa che però significherebbe perdere non solo tempo ma anche interi raccolti che nel frattempo marcirebbero nel terreno.

Inoltre con personale non esperto i livelli di efficienza sarebbero inferiori e, in una categoria con margine di guadagno piuttosto basso, “significa che dovremo aumentare il prezzo del cibo“. I possessori hanno infine spiegato che nel paese è in corso una campagna per trovare lavori agricoli ai disoccupati. Ma su 33 mila domande giunte, solo cento persone si sono rivelate idonee.