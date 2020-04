Un aereo atterra in autostrada in Canada a causa di un guasto tecnico: la scena viene ripresa da alcuni testimoni e fa il giro del web.

Paura in Canada, dove un aereo atterra sull’autostrada 40 a Quebec City a causa di un problema tecnico. Una scena quasi inverosimile, che siamo abituati a vedere soltanto nei film. Eppure il piccolo velivolo no ha potuto agire in altro modo. Il pilota non è rimasto ferito nell’atterraggio, ma prima di agire ha chiesto l’autorizzazione ai vigili del fuoco. Una volta ricevuto l’ok ha proseguito la fase di discesa. I presenti sono rimasti sconvolti e hanno raccontato quanto accaduto con stupore: “Sono rimasto piuttosto sorpreso, una scena del genere l’avevo vista solo nei film“.

Canada, aereo atterra in autostrada

Un aereo atterra in autostrada in Canada e viene immortalato in un video. Le immagini stanno facendo il giro del web: non capita spesso, infatti, di assistere a una scena che appare molto simile a qualcosa che si vede nei film.

Il pilota, costretto a effettuare un atterraggio di emergenza, ha chiesto ai Vigili del fuoco il permesso per scendere sull’autostrada 40 a Quebec City. Il traffico, dunque, è stato fermato per meno di un’ora e gli equipaggi di emergenza hanno scortato l’aereo fuori dall’autostrada.

Nessuno è rimasto ferito o coinvolto e tutto si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza. Anche il pilota è uscito illeso dall’atterraggio di emergenza. L’autore del video che è diventato virale sui social ha commentato. “Sono rimasto piuttosto sorpreso, una scena del genere l’avevo vista solo nei film”.