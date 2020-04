A causa dell'emergenza coronavirus, la regina Elisabetta rinuncia ai tradizionali salve di fucili per il suo 94esimo compleanno.

Martedì 21 aprile compirà 94 anni, ma alla luce dell’emergenza coronavirus la regina Elisabetta rinuncerà ai tradizionali festeggiamenti.



Coronavirus, il compleanno della regina Elisabetta

Resta alto l’allarme coronavirus nel Regno Unito, dove si contano 15.464 vittime. 888 decessi solo nelle ultime 24 ore. Le persone positive sarebbero ormai più di 108mila. Le informazioni sono state rese note del ministero della Sanità britannico, ma i dati non comprendono le persone infettate e morte di Covid-19 in case di riposo, ricoveri e abitazioni private. Ed è proprio sull’incertezza del numero delle vittime che l’opposizione ha attaccato il governo.

È polemica per quanto accaduto nelle case di riposo, ma anche per i ritardi nei test e la carenza di protezioni individuali per medici e infermieri. Intanto il ministro Hancock ha assicurato che presto fornirà i dati completi e precisi sui numeri dei morti, che potrebbero raggiungere livelli “più alti” sommando coloro che ancora non sono stati conteggiati tra le vittime.

A sua detta, inoltre, è stato messo in atto uno “sforzo erculeo” da parte del governo per garantire la massima protezione al personale sanitario, con ricambi di dotazioni giunte fino a “un miliardo di pezzi” ordinati per le varie strutture. Tuttavia, non ha nascosto “ristrettezze” persistenti rispetto alla quantità di presidi richiesti.





E proprio a causa della drammatica situazione che il Regno Unito sta affrontando, la regina Elisabetta non sarebbe intenzionata a festeggiare il suo 94esimo compleanno. La sovrana britannica, infatti, ha chiesto che non ci siano salve di fucili per festeggiare il suo compleanno martedì 21 aprile. Come ha giustamente dichiarato Elisabetta II, sarebbe “inappropriato nelle attuali circostanze”. In 68 anni di regno, sarebbe la prima volta che rinuncia all’omaggio dei fucilieri.