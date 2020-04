Un gruppo di fuorilegge ha sfrecciato da un capo all'altro degli Usa durante il lockdown da Coronavirus.

Dei fuorilegge negli Usa ha siglato un record singolare durante l’emergenza Coronavirus. Gli uomini avrebbero percorso la distanza che separa New York da Los Angeles in sole 26 ore e 38 minuti, approfittando della mancanza di traffico nelle città.

Fuorilegge negli Usa approfittano del Coronavirus

Protagonisti della “bravata”, un gruppetto composto da 3 ragazzi a bordo di un’Audi A8L del 2019, modificata nel bagagliaio affinché potesse alloggiare dei serbatoi supplementari di tipo nautico. Il loro obbiettivo era quello di battere un precedente record sul medesimo itinerario, che siglava un tempo superiore di 45 minuti.

L’autovettura è quindi partita dal Red Ball Garage di New York alle 23,15 del 4 aprile 2020 per raggiungere il Portofino Hotel&Marina di Redondo Beach, Los Angeles, il 6 aprile, battendo il cronometro su 4,523 chilometri.

Il loro viaggio si è svolto su strade aperte al traffico, con una media di 169,8 chilometri orari.

Una bravata rischiosa

L’impresa è totalmente fuorilegge, come la precedente che si è tenuta nel novembre 2019 sotto il nome di “Cannonball race” e che ha visto vincere Doug Tabbutt, Arne Toman con un terzo passeggero a bordo. I nuovi detentori del record avrebbero sfruttato il lockdown per tentare l’impresa, in molti quindi si stanno interrogando sulla validità o meno del gesto. “La regola è che non ci sono regole“, ha dichiarato Tabbutt in merito, pertanto il tempo di percorrenza registrato risulterebbe valido.

Inoltre, non si contano i rischi ai quali i passeggeri dell’Audi si sono esposti: avrebbero potuto finire in ospedale, molti dei quali si trovano già in difficoltà a gestire i malati di Coronavirus e non hanno di certo bisogno di ulteriori ricoveri.