Rimasti bloccati in Costa Rica a causa dell'emergenza coronavirus, la famiglia di maratoneti ha deciso di vivere un'esperienza unica.

Dopo essere stati fermati a causa del coronavirus, la famiglia di maratoneti ha scelto di vivere sulla spiaggia deserta fra scimmie, ragni e pappagalli. Ragna Debats, Pere Aurell, la loro bimba Onna, di 5 anni, e il cane Bru sono rimasti bloccati in Costa Rica.

Coronavirus, famiglia di maratoneti in quarantena sulla spiaggia

Hanno deciso di vivere come dei naufraghi. “Qui non abbiamo niente, però siamo felici, viviamo giorno per giorno, apprezzando tutta la ricchezza di ciò che ci circonda, la flora e la fauna”. La famiglia di maratoneti è composta da Ragna Debats già campionessa europea di skyrunning e medaglia di bronzo ai campionati mondiali di trail running e Pere Aurellnel nel 2018 campione di Skyrunning Ultra.

La famiglia stava facendo il giro del mondo per una sfida sportiva denominata Rolling Mountains che ha come obiettivo tra le altre cose correre in tutti i continenti da gennaio a dicembre 2020 compresa l’Antartide.

Quando però i lockdown imposti per fermare l’emergenza coronavirus li hanno fermati. In quel momento si sono chiesti: “E ora che facciamo? Dove andiamo? Come torniamo in Europa?”.





Così al posto di tornare a casa hanno deciso di rimanere in Costa Rica. Su una spiaggia deserta. “E stiamo benissimo – raccontano -. Abbiamo pensato che se fossimo tornati in Spagna avremmo dovuto rinchiuderci in un appartamento, quindi tanto valeva restare qui e provare un’esperienza unica. Abbiamo affittato una barca e abbiamo cercato una spiaggia senza accesso dalla strada, selvaggia” hanno spiegato al quotidiano spagnolo Abc.