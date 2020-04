Martina è guartita dal coronavirus a 60 anni, il suo racconto e quella sensazione di non riuscire ancora a respirare.

Martina Hamachet è una donna di 60 anni guarita dal coronavirus che, dopo diverse settimane di malattia di cui 20 giorni passati in terapia intensiva nell’ospedale universitario di Aquisgrana, nell’ovest della Germania, è tornata a respirare in autonomia senza l’ausilio di macchinari. La sua positività era stata riscontrata lo scorso febbraio nel regione focolaio di Heinsberg e, da allora, era iniziata la sua personalissima battaglia, per fortuna vinta.

Guarita dal coronavirus: “Pensavo non riuscire a respirare”

“Mi sentivo un po’ affaticata, come quando viene un’influenza – ha raccontato la donna a Fanpage – Poi ho avuto un po’ di febbre. E così il mio medico, dato che avevo già delle patologie pregresse, ha deciso di mandarmi in ospedale”.





Il tampone e il ricovero, con le sue condizioni di salute che, giorno dopo giorno, peggioravano sempre di più fino a rendere obbligatorio il supporto della terapia intensiva.

La fatica a respirare e quella continua ipotesi di non riuscire più ad inalare aria, paura che sembra non aver ancora abbandonato Martina: “Rimane sempre in testa questa sensazione, che non si può quasi descrivere, di non riuscire a respirare”. La donna tedesca ha però saputo reagire con forza e, malgrado le patologie pregresse, è riuscita a sconfiggere il covid-19. “Io ce l’ho fatta, fino a qui. E avrei anche potuto non farcela, come è successo a molte persone – ha detto Martina – Nella mia situazione, la vita è bella, non importa cosa succede adesso, bisogna apprezzarlo”.