Nonostante le attività alpinistiche sulle cime dell’Himalaya siano sospese per il coronavirus, le associazioni cinesi per la tutela delle montagne provvederanno a ripulire la famosa vetta dell’Everest dai rifiuti.





Rifiuti Everest: Cina pulirà la vetta

In tutto il mondo le varie attività alpinistiche sono state sospese a causa dell’emergenza coronavirus, ma in Asia c’è chi vuole aproffittare di questa calma sulle varie vette per ripulire dai rifiuti dai alcune vette dell’Himalaya, compresa quella più ardua dell’Everest.

C’è tensione però con il governo nepalese, che ha vietato a tutti le attività, ma questi enti hanno già attuato una vera e propria campagna per la tutela delle vette.

Pulire la vetta del mondo

La campagna sarà condotta dal “China Tibet Mountaineering Team”, dalla “China Tibet Mountaineering Association (Ctma)” e dalla locale associazione per l’organizzazione delle spedizioni alpinistiche “Himalayan Expedition”.

Per il timore di un possibile contagio covid, la Cina ha sospeso anche la famosa stagione delle escursioni primaverili nella Regione Autonoma del Tibet, ma aproffitteranno della calma per un bene superiore: quello della pulizia dlele vette.

“Crediamo sia un buon momento per raccogliere i rifiuti accumulatisi sulle montagne“. Lo scorso anno, solo sul versante Nord dell’Everest le associazioni e volontari hanno raccolto 13 tonnelate di rifiuti. classificati come spazzatura domestica, ma che risulta notevole se si pensa a tutte le difficoltà che gli scalatori compiono per inerpicarsi su queste vette, trovando il tempo pure per non ripsettare quell’ambiente che tanto dicono di amare.