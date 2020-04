A New York, lo stato americano colpito più duramente dal coronavirus, sono stati dichiarati legali i matrimoni celebrati online su Zoom e Hangout.

A New York, lo stato americano colpito più duramente da Covid-19, la pandemia ha sconvolto la vita per milioni di persone. Alle imprese non essenziali è stato ordinato di chiudere le porte e ai newyorkesi viene chiesto di rimanere a casa il più possibile. Ma almeno una parte della vita quotidiana avrà ora la possibilità di riprendere. Oggi, il governatore Andrew Cuomo ha emesso un ordine esecutivo che permette alle coppie di ottenere licenze e sposare “utilizzando la tecnologia audio-video”.

Matrimoni su Zoom e Hangout

In una conferenza, Melissa DeRosa, segretaria del governatore, annunciò l’ordine. “Video cerimonie di matrimonio,” Cuomo ha detto. “Ora non c’è nessuna scusa quando la domanda si presenta per il matrimonio. Nessuna scusa. Si può fare con Zoom.

Zoom, ovviamente, è la popolare tecnologia di videoconferenza che ha ottenuto una spinta enorme negli ultimi tempi, con molti lavoratori che ora devono tenere riunioni da remoto.

Negli Stati Uniti, così come in Italia, è diventato praticamente sinonimo di video chat durante la pandemia, probabilmente con grande fastidio dei suoi concorrenti.

Le nupials digitali devono seguire alcune regole stabilite nell’ordine, che è in vigore fino al 18 maggio. Ad esempio, “la videoconferenza deve consentire l’interazione diretta tra la coppia e la città o l’impiegato della città, il testimone o la persona per solennizzare il matrimonio”. In altre parole, nessun video preregistrato è consentito, quindi i partecipanti devono ancora partecipare, anche se non ci sono fisicamente.

Se potevano renderlo ufficiale via video o no, coppie intraprendenti sono già state almeno ospitando cerimonie online. Il mese scorso il giornalista di quarzo Daniel Wolfe ha partecipato al matrimonio di due amici in California su zoom.

Aveva il suo singhiozzo. Nota: la versione gratuita dello zoom offre solo 40 minuti di conferenza sulle riunioni di gruppo.

Wolfe e sua moglie hanno dovuto ricongiungersi tramite Google Hangouts, dove hanno visto i voti di coppia. “Piangevamo, io e mia moglie ci tenevamo, mano e braccio, mentre guardavamo in questo strano portale a qualcosa di simile alla realtà e molto alla nostra realtà attuale”, ha scritto. “Abbiamo pianto che balbettava incredulità tipo di grido, dove siete felici per i tuoi amici che hanno l’un l’altro. Sembrava un matrimonio.”