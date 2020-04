L'appello della madre per aiutare il figlio che si sente solo per il lockdown: il bambino riceve centinaia di lettere da tutto il mondo. La storia.

Si sentiva solo per la quarantena, così la mamma lancia un appello su Facebook chiedendo un amico di penna per il figlio. La risposta non tarda ad arrivare: Harley Glenn, bambino di 7 annni dello Yorkshire, è stato sommerso da centinaia di lettere da tutto il mondo per farsi compagnia durante il lockdown.

Bambino solo per lockdown sommerso di lettere

Harley Glenn ha 7 anni e durante l’emergenza coronavirus si è trasferito da Edimburgo (sua città natale) a Harrogate, nello Yorkshire del nord. A causa della pandemia non ha potuto salutare i suoi vecchi amici e nemmeno farsene di nuovi nella sua nuova città. Chiuso in casa per il lockdown il bambino si sentiva molto solo. La mamma lancia un appello su Facebook per venirgli incontro, cercando un amico di penna per il figlio.

L’appello della donna fa il giro del web, e il piccolo Harley viene intervistato anche in radio al programma delle BBC Yorkshire.

Da quel momento riceve circa 200 messaggi tramite la pagina Instagram della madre e altre 100 lettere scritte a mano e provenienti da tutto il mondo.

Le lettere sono spesso corredate da piccoli regali, come fotografie, semi di girasole, libri, portachiavi tessuti a mano, gioielli fatti a mano, disegni e francobolli. Adesso il bambino si sta dedicando a rispondere a tutte le lettere. Molti di loro sono anziani che, a loro volta, si sentivano soli e che hanno colto al balzo l’appello.





La madre di Harvey invita a mandare altre lettere. Chiunque desideri entrare in contatto con Harley può mandare un messaggio alla sua pagina Instagram theexploremoremum o scrivere una lettera a: Miss Ward, Western Primary School, Cold Bath Road, Harrogate, North Yorkshire, HG2 0NA.