Nella Repubblica di San Marino si registra un numero di contagi da Coronavirus davvero spaventoso, ma c'è un motivo.

San Marino detiene un triste record a livello mondiale: è lo Stato con il più alto numero di contagi da Coronavirus. Su una popolazione di 33.785 persone, 462 di queste sono risultate positive alla pandemia e la percentuale dei casi sale all’1,4%. I decessi registrati sono purtroppo 39, con una letalità percentuale simile a quella dell’Italia: 8,2%.

Primato di contagi per San Marino

Sembrerebbe che la collocazione del micro Stato, una montagna fra le zone più colpite del centro Italia dal Coronavirus, sarebbe la concausa di questo boom di positivi. Nella zona infatti si trovano Rimini e Pesaro-Urbino, province italiane mediamente colpite.

Stiamo parlando di una piccola realtà situata in una grande area di diffusione del virus, com’è successo ad Andorra, fra Francia e Spagna, e il Lussemburgo, nel bacino nordeuropeo fra Germania, Belgio e Francia.

Si fanno più tamponi per il Coronavirus

Cifre così spaventose, però, forse si sono registrate anche per via del numero di tamponi effettuati: essendo la popolazione inferiore a livello numerico, rispetto ad altri Stati, è possibile si siano svolti più test per poter mappare al meglio l’espansione del virus.

A livello percentuale, si stima che la Repubblica di San Marino abbia censito il 5% dei suoi abitanti.

Inoltre, vengono fatti tamponi anche sugli asintomatici e contatti dei positivi al Coronavirus, cosa che in Italia non viene fatta, dal 7 aprile 2020. Fortunatamente, i guariti (60) superano i deceduti e in terapia intensiva restano 4 pazienti. Si stima che, localmente, l’1,1% delle persone si trovi in rianimazione, il 3,3% in isolamento ospedaliero e il 95,6% in quello domiciliare.