Nel suo appartamento da 3 stanze nel sud del Bronx, una famiglia in quarantena durante il Coronavirus cerca di sopravvivere. Tanya Denise Fields è mamma di 6 figli, convive inoltre con il marito Mustaphai e il cane Pebbles: ha imparato che caos e tedio possono coesistere, a sue spese.

Da quando la città di New York vive in totale lockdown, tutti i cittadini si sono ritrovati chiusi in casa. Per alcuni questo non è fonte di stress, mentre per altri lo è eccome: stipati in piccolissimi appartamenti, con famiglie numerose. La leggerezza della vita in quarantena si misura in base al ceto sociale e ai metri quadri della propria abitazione, sembra.

Una delle figlie di Tanya, Trist’ann, ha raccontato che solitamente la famiglia per intero si ritrova in casa dopo la scuola, per cena e comunque poche ore al giorno.

Sua mamma, 39 anni, gestisce l’associazione no profit Black Feminist Project e durante la quarantena si occupa di firmare video di cucina da pubblicare sui social media.

Intorno a lei, il caos della vita con così tante anime, di età compresa fra i 4 e i 17 anni. “Lavoro full time fra riunioni su Zoom e testi da redigere, cercando di controllare che i miei figli facciano i compiti e le video lezioni scolastiche, mantenendo pulita la casa e cucinando”, ha detto Tanya.

Inoltre, da tempo si è ritrovata positiva al Coronavirus dopo aver riportato sintomi quali dolore al petto e febbre alta. A seguito di un ricovero in ospedale, l’amara scoperta attestata da tampone e quella di aver contagiato anche alcuni dei figli.

Nonostante tutto questo, Tanya cerca di gestire e godersi la numerosa famiglia in un momento difficile, facendo del suo meglio per tenere impegnati i bambini e coinvolgendoli in diverse attività.

I’ve been sick. I tested positive for COVID-19. I’ve been on my ass for a little bit over 2 weeks. Some of my kids got sick too. We’re all healing now. I am getting reacquainted with my kitchen again. I still fatigue fairly easily. I made Rice Krispie Treats and churned my ice cream with my kiddos and almost fell over. I’m doing my Lives again. They’re not as polished as I envisioned. I am going to take this time to step up my game. I’m going to buy equipment and actually produce a real show with my Bear. I’m going to be moving much of my content to Patreon and YouTube. I’ve said this before. But I’m really going to do it. The ice cream I made…Rum Raisin with Brugal. It’s good af. The Hood Ass Peach Cobbler with canned peaches and canned biscuits gooda den a muafugger. I am happy to be recovering. I am putting in perspective what it means to not take my health for granted and to fully feel present in my body. This quarantine is hard. I’m gonna use this platform to try and make it a little easier and funnier and sassier and fucking yummier for ALL of us. Take care of yourselves y’all. Follow me on Patreon (⛓ in the bio) where I’ll be posting the recipes for the Hood Ass Peach Cobbler and Dominican Rum Raisin Ice Cream. #mamatanyaskitchen #inrecovery #coronakitchenchronicles

