Negli Usa videochiamare gli animali è possibile con l'iniziativa "Goat 2 Meetings". La mission è la sensibilizzazione verso la terra e gli animali.

Con il coronavirus anche gli animali si “organizzano” per le videochiamate. In California la fattoria Half Moon Bay ha offerto agli utenti la “Goat 2 Meetings”, ovvero la possibilità di organizzare videochiamate con una capra, lama una mucca o qualsiasi animale presente nella struttura. Dietro il gesto un importante mission per la sensibilizzazione del pianeta ed il benessere degli animali.

Coronavirus, videochiamate con gli animali

Gli animali insieme agli umani stanno attraversando un periodo nero a causa del coronavirus. Nonostante sia stato acclarato che gli amici a 4 zampe non sono portatori di coronavirus, molti sono costretti a rimanere lontano dai propri padroni perchè ricoverati in ospedale in quanto sono risultati positivi al tampone del covid-19. In California, nella fattoria di Half Moon Bay, gli animali sono diventati delle vere e proprie star: i proprietari della struttura hanno deciso di organizzare videochiamate tra utenti ed i loro mammiferi.

Chiunque può decidere di passare qualche momento con una mucca, un lama, una capra o un cane.

La mission

L’idea nasce con lo scopo di educare le persone sugli impatti negativi dell’agricoltura e raccogliere fondi per continuare a curare gli animali presenti nella struttura.

“Da quando l’epidemia di Coronavirus ha iniziato a diffondersi, abbiamo dovuto ripensare completamente il modo in cui ottenere le nostre entrate” – ha spiegato alla Cnn Nate Salpeter, co-fondatore di Sweet Farm – “Perché dovendo chiudere al pubblico, ci siamo ritrovati con poco personale e con scarse risorse per nutrire e curare numerose specie”.





L’idea

Tutto è nato con il coronavirus, in particolare quando un membro del consiglio d’amministrazione della fattoria, lamentandosi della durata delle videochiamate, ha avuto l’idea di istituire dei cameo per poter organizzare videocall con gli amici a 4 zampe.

I cameo possono andare dai 60 euro per 20 minuti di chiamata con gli animali ai 92 euro per una chiamata aziendale di 10 minuti.

Quest’ultima potrà essere effettuata con un numero illimitato di persone, insieme ad una mucca, una capra, un maiale o un tacchino.

Per le aziende che vogliono fare, invece, un tour vip il costo è di 750 euro. In questo modo gli utenti potranno fare un giro completo all’interno della struttura.