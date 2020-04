Pur avendo incontrato 172 persone, un bambino positivo al coronavirus non ha contagiato nessuno.

Un bambino positivo al coronavirus in Francia è venuto a contatto con 172 persone senza contagiarne alcuna. Gli esperti del Public Healt France, che sta studiando il caso ha suggerito che i più piccoli potrebbero essere meno propensi a trasmettere e diffondere l’infezione.

Positivo al coronavirus incontra 172 persone

Il piccolo avrebbe incontrato 112 tra alunni e insegnanti oltre ai suoi parenti e altre persone. Secondo l’istituto sarebbe stato contagiato in uno chalet della località sciistica di Contamines-Montjoie, nella regione francese dell’Alta Savoia. Qui infatti sarebbe stato ospite un britannico positivo che avrebbe trasmesso l’infezione ad altri presenti.

Ciò che lascia perplessi è che il bimbo di nove anni non ha infettato nessuno, nemmeno i suoi fratelli o i suoi genitori. I risultati delle analisi condotte su di lui avevano rivelato che oltre che al coronavirus era positivo anche all’influenza stagionale e al raffreddore.

Entrambi i suoi fratelli hanno preso queste ultime due ma non il Covid-19. Coloro che sono venuti a contatto con loro sono comunque stati sottoposti alla quarantena per precauzione.

Lo studio effettuato dagli esperti ha condotto all’ipotesi che i bambini possano essere meno soggetti a trasmettere l’infezione. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che presentano sintomi lievi e hanno una bassa carica virale. Al contrario invece agirebbero in modo più significativo come vettori per la diffusione di altri virus come appunto quello influenzale.