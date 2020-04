L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 in Grecia.

Paura in Grecia, dove alle 15:16 ora italiana di venerdì 24 aprile 2020 l’INGV ha registrato una scossa di terremoto con magnitudo pari a 5.0 gradi. L’epicentro, situato in mare a 67 km di profondità, ha le seguenti coordinate geografiche: latitudine 35.73 e longitudine 28.02.

Terremoto in Grecia di magnitudo 5.0

Nonostante il luogo in cui ha avuto origine il sommovimento fosse molto profondo e in mare, l’intensità della scossa ha fatto sì che venisse avvertita distintamente anche dai cittadini. Pochi minuti dopo la registrazione da parte dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, diversi residenti hanno infatti scritto sui propri social di aver sentito il sisma.

Diverse testimonianze sono infatti giunte da Rodi che è l’isola più vicina all’epicentro e in particolare da Kattavia, uno dei paesi ivi situati.

Una scossa di medesima intensità si era registrata sempre in Grecia soltanto 13 giorni prima, ovvero l’11 aprile 2020. In questo caso il punto d’origine era vicinissimo a Creta e situato a soli 20 km di profondità. L’evento si era verificato alle 12:22 ora italiana. Quella più forte però è stata il 21 marzo 2020 con una magnitudo pari a 5.9 che anche i cittadini di Puglia e Calabria hanno avvertito.





Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 5.0 è classificato come terremoto moderato e così descritto: “può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici“. Per il momento non è ancora giunta notizia di eventuali danni a cose o persone.