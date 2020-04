Coronavirus, il vaccino di Oxford sarà finanziato da Bill Gates? Il magnate dell'informatica annuncia: "Se funziona, lo pago io".

Coronavirus: se funzionerà, il vaccino di Oxford lo finanzierà Bill Gates. Lo ha annunciato il padre fondatore della Microsoft Corporation, tramite la Fondazione “Bill and Melinda Gates”. Il magnate dell’informatica, dunque, aiuterà a mettere insieme i soldi necessari affinché, una volta trovato il vaccino contro il Covid-19, sia possibile produrlo su larga scala, in grado di coprire le necessità del mondo intero. Lo ha detto lo stesso miliardario e filantropo, che già anni fa avvertiva dei rischi di una pandemia a livello mondiale e che adesso descrive quello che sta accadendo come il peggior incubo per l’umanità. Bill Gates ha detto di essere in contatto con tutti i programmi più innovativi, a cominciare da quello a cui si lavora nell’università di Oxford, con la partecipazione di un’azienda italiana.

Coronavirus, Bill Gates finanzia vaccino?

E così, il magnate fondatore di Microsoft annuncia che: “Se funziona il vaccino di Oxford, io ed altri in un consorzio faremo in modo che ci sarà una produzione massiccia”.

Lo ha riferito nel corso di un’intervista concessa al Times. ​Secondo Gates, la virologa Sarah Gilbert, responsabile del Jenner Institute è “straordinaria” e quello messo in campo dalla Oxford University è “uno dei più importanti sforzi in corso”. Al momento, il governo Johnson ha dato loro sufficienti fondi affinché possano procedere “a vele spiegate”. Ma Gates sta già parlando con le case farmaceutiche perché siano in grado di produrlo nel caso esso funzioni. “Lo proveranno sugli esseri umani presto…. Se i risultati saranno quelli che ci si augura, io ed altri in un consorzio faremo in modo che ci sia una produzione massiccia”.





Bill Gates, comunque, si aspetta che il “Coronavirus Global Response Summit” – già convocato online per maggio -possa raccogliere, tra governi e organizzazioni, più di 6,5 miliardi di dollari per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione del vaccino.

Quella in corso: “È come una guerra mondiale, tranne che per il fatto che stiamo tutti dalla stessa parte”.