Fortissima scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea: magnitudo pari a 6.4 gradi

Fortissima scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea: il sisma di magnitudo pari a 6.4 gradi è stato rilevato nelle prime ore del mattino.

I sistemi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma hanno rilevato una forte scossa di terremoto di magnitudo pari a 6.4 gradi sulla scala Richter in Papua Nuova Guinea. Il sisma ha colpito l’isola alle ore 4:53 (ora italiana) e a una profondità di 25 chilometri.

Terremoto Papua Nuova Guinea

Una delle ultime forti scosse di terremoto in Papua Nuova Guinea era stata registrata lo scorso gennaio, quando la terra tremò con una potenza pari a 6.0 gradi di magnitudo. Ma anche in aprile il territorio ha registrato alcuni sismi. In particolare il 12 aprile scorso la terra ha tremato ancora con una potenza di 5.3 magnitudo, interessando in particolare la zona di Rabaul e Kokopo. In quel caso, inoltre, la profondità fu molto ridotta (10 chilometri).

la scossa registrata nelle prime ore del mattino di sabato 25 aprile, alle ore 4:53 in Italia, ha segnato una magnitudo di 6.4 secondo i sistemi dell’Ingv ed è stata localizzata a 25 chilometri di profondità.

Pochi giorni prima, inoltre, il 21 aprile scorso, un’altra scossa (meno forte) di magnitudo pari a 4.9 aveva colpito il territorio della Nuova Guinea.





I cittadini, quindi, sono abituati a scosse molto forti ed è forse per questo motivo che non si registrano quasi mai vittime o danni a cose o persone. La situazione rimane comunque monitorata.