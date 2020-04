Il governatore britannico Boris Johnson da lunedì 27 aprile tornerà a lavorare al governo, dopo il periodo di riposo post coronavirus.

Secondo quanto riporta Downing Street, Boris Johnson ha completato il periodo di riposo post coronavirus e da lunedì 27 aprile tornerà a lavorare a pieno regime al governo britannico.

Coronavirus, Boris Johnson torna al lavoro

Boris Johnson avrebbe dunque termInato il periodo di recupero da contagio di coronavirus e di relativa quarantena. Dunque a partire da lunedì 27 aprile tornerà a lavorare a pieno regime al governo britannico.

Come già abbiamo raccontato, infatti, il primo ministro conservatore era stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al virus per pura coincidenza: Johnson infatti avrebbe dovuto effettuare dei semplici accertamenti clinici in ospedale, ma le sue condizioni hanno destato sospetti, ricoverandolo per precauzione.





Uk in difficoltà

Nuovi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in UK: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 781 decessi negli ospedali, che portano il totale a 20.287 morti.

In attesa dei dati del Dipartimento della Salute della Gran Bretagna, le autorità inglesi hanno ufficializzato 711 vittime. si sono registrati anche 23 morti in Galles e 47 decessi in Scozia.

Tra i morti però ha colpito la storia di Ismail Mohamed Abdulwahab, 13enne di Brixton, nel londinese, tra le vittime più giovani in Europa. Il giovane è deceduto da solo dopo aver contratto il Covid-19, una storia che ha sconvolto la comunità britannica, tanto che il Prinicpe Carlo in persona ha voluto rendergli omaggio in un messaggio.