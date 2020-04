Una bimba di Liverpool è guarita dal Coronavirus, nonostante fosse stata anche operata al cuore.

Dopo essere stata operata al cuore, subendo un intervento delicatissimo, ed aver lottato contro il Coronavirus, una bimba inglese è riuscita a salvarsi. La sua vita a soli 6 mesi è stata un dramma sin da prima di contrarre la malattia, perché soffriva di disturbi cardiaci e respiratori molto gravi.

Operata al cuore, guarisce dal Coronavirus

Mentre Erin Bates si trovava in ospedale, ha purtroppo contratto il Coronavirus che ha aggravato ulteriormente le sue condizioni di salute costringendola a sopravvivere attaccata ad un respiratore, in terapia intensiva. Circondata da tubi e macchinari, la sua foto ha fatto il giro del mondo e da ogni dove sono arrivati messaggi di vicinanza ai genitori della piccola.

Presso l’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool, Erin ha dovuto passare interminabili settimane nella speranza che si riprendesse da tutte queste tremende batoste.

Alla fine ce l’ha fatta: non solo è riuscita a recuperare dopo l’intervento, ma è addirittura guarita dal Coronavirus. Ha lottato con tutte le sue forze e ora sorride, respira da sola anche se dovrà rimanere ancora a lungo in degenza per via della convalescenza e i problemi di salute dei quali soffre.





La forza di una bimba

Il momento più buio però Erin l’ha egregiamente superato, dimostrando una forza incredibile per la sua tenera età. Non si è mai data per vinta, la vita in lei è troppo forte perché si lasci spegnere dalle avversità.

“Mia figlia ha battuto il virus. Colpita duramente, ha lottato senza tregua tra alti e bassi, ma vogliamo che la gente sappia che il Coronavirus non deve essere una condanna a morte per le persone con condizioni cliniche preesistenti”, dice il padre, commosso e felice.