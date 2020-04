Con oltre 6.000 contagi in un giorno la Russia è diventata il nono paese al mondo più colpito dal coronavirus superando la Cina.

Boom di contagi in Russia dove nelle ultime 24 ore sono oltre 6.000 le persone che hanno ricevuto una diagnosi positiva al coronavirus. Avendo queste raggiunto la cifra totale di 87.147 ha ufficialmente superato la Cina continentale per numero di infetti. Quest’ultima, stando al bilancio di domenica 26 aprile 2020 ne conta infatti 83.912 con incrementi giornalieri minimi e importati. Dopo mesi di chiusura, a Pechino e Shangai sono anche riaperte le scuole.

Coronavirus: i contagi in Russia

A diffondere i dati è stato il centro operativo per la gestione dell’emergenza, che ha confermato come la Federazione Russa sia diventata il nono paese per numero di casi positivi. I primi rimangono gli Stati Uniti che, pur avendo registrato un calo dei decessi (1.330 nelle ultime 24 ore rispetto ai 2.494 dei giorni precedenti), si appresta a raggiungere un milione di contagiati, quasi un terzo del totale mondiale.

Seguono poi la Spagna, l’Italia e la Francia.

Quanto ai decessi avvenuti in Russia, il loro totale complessivo è salito a 794 con un incremento di 50 unità in un giorno. Il numero dei pazienti guariti è invece pari a 7.346.





Dopo numerosi tamponi effettuati da marzo al 26 aprile, in Russia si contano anche 874 contagi tra i militari in servizio di cui quattro, a quanto si apprende, sarebbero in condizioni gravi. A rivelarlo è stato il ministero della Difesa russo. Ha inoltre aggiunto che tra gli altri contagiati nel sistema militare vi sono 971 docenti e studenti delle accademie militari facenti capo allo stesso dicastero.