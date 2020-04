L’allarme dei medici si basa su una ricerca pubblicata da Health Service Journal. Nelle ultime settimane, nel Regno Unito, sono in aumento i bambini che hanno presentato una sindrome infiammatoria correlata al coronavirus. Anche i bimbi ricoverati negli ospedali nelle ultime 3 settimane, inoltre, sono in aumento. Alcuni di loro sarebbero risultati positivi al coronavirus, mentre altri – positivi ma guariti – avrebbero sviluppato sindromi che necessitano di cure specifiche. Nonostante il numero dei piccoli colpiti sia ancora relativamente basso e la categoria dei bambini sia a basso rischio, occorre tenere in considerazione le dichiarazioni del HSJ.

Nonostante i bambini siano – secondo gli esperti – meno colpiti dal Covid-19, potrebbero essere dei diffusori del virus. Inoltre, nel Regno Unito molti bambini hanno sviluppato una sindrome infiammatoria dopo o durante la loro positività alla nuova infezione causata dal coronavirus.

Tutto ciò ha portato i medici a lanciare un allarme anche sulla base delle considerazioni di una circolare pubblicata sull’Health Service Journal.

Alcuni medici di base del nord di Londra hanno parlato di un’infiammazione dei vasi sanguigni: a tale scopo, dunque, è stato consigliato di “riferire urgentemente dei bambini che dovessero presentare questi sintomi”. in seguito – nella serata di domenica 26 aprile – la Pediatric Intensive Care Society ha diffuso un avviso contenente le medesime disposizioni e gli stessi avvertimenti urgenti.

*Urgent alert*

Rising no of cases presenting to #PedsICU with multi-system hyperinflammatory state, overlapping features of toxic shock syndrome & atypical Kawasaki disease, bloods consistent with severe #COVID19 – seen in both #SARSCoV2 PCR +ve AND -ve

Please share widely pic.twitter.com/Bj6YHLJ8zi

— PICSUK (@PICSociety) April 26, 2020