In Francia due agenti sono stati tamponati da un uomo che si è schiantato volontariamente contro di loro: uno è in coma, l'ipotesi è di terrorismo.

Un’auto correndo si è schiantata in Francia contro la polizia: l’ipotesi è di terrorismo. L’uomo ha guidato ad alta velocità nella direzione degli agenti. Riportate gravi fratture: uno dei due poliziotti è in coma.

Scontro con la polizia: in Francia ipotesi terrorismo

Un automobilista in un sobborgo di Parigi si è deliberatamente schiantato contro l’auto e la motocicletta di due agenti di pattuglia. L’assalto a Colombes, nella periferia nord-occidentale della capitale, è stato violentissimo, difatti uno dei due agenti ha riportato il cranio fratturato e per questo è in coma medico.

Le riprese video delle telecamere, girate anche sui social, mostrano che la moto si è schiantata tra le due auto, i cui cofani sono totalmente accartocciati. Sulla strada restano i detriti dei veicoli.

La vicinanza della comunità

“Due motociclisti della polizia sono in gravi condizioni dopo essere stati deliberatamente colpiti a Colombes da un individuo che ha anche speronato un’auto della polizia– ha scritto il sindacato francese Synergie Officiers su Twitter -.Il nostro pensiero va ai colleghi“.

Il ministro degli interni francese, Christophe Castaner, ha salutato “virtualmente”, esprimendo la sua solidarietà, i poliziotti colpiti e quelli che hanno prestato il primo soccorso sul luogo dell’accaduto.

“I miei pensieri vanno ai due poliziotti feriti che si sono impegnati a proteggerci” ha scritto su Twitter il ministro.

Mes pensées accompagnent nos deux policiers blessés, alors qu’ils étaient engagés pour nous protéger.

Hommage au sang froid des policiers municipaux qui leur ont porté secours et ont interpellé le mis en cause.

L’enquête qui débute fera toute la lumière sur ses motivations. https://t.co/Q56XdJq1jS — Christophe Castaner (@CCastaner) April 27, 2020







Chi è l’attentatore

Fonti della polizia affermano che il sospettato è un 30enne che vive in un’area vicino al luogo dell’incidente. Quest’ultimo fa parte della zona dove sono scoppiati disordini. La collisione è stata voluta, anche per vendicare eventi accaduti in Palestina.

L’indagine per terrorismo

Subito è partita l’indagine ed i test psichiatrici sull’attentatore. Gli inquirenti stanno valutando se affidare il caso al procuratore francese per terrorismo. La Francia ha subito gravi attacchi da parte di militanti islamisti contro civili ma anche contro le forze dell’ordine. Gli agenti di polizia e i soldati sono stati presi di mira in diverse occasioni negli ultimi anni.