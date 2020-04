Coronavirus, Macron ci ripensa: scuole e licei chiusi almeno fino a giugno, non riapriranno l'11 maggio

Tutto il mondo è ancora alle prese con l’emergenza coronavirus, nonostante alcuni Paesi abbiano deciso di allentare le misure del contenimento. La Francia, che avrebbe dovuto riaprire le scuole il prossimo 11 maggio, sembra però aver fatto un passo indietro.



Coronavirus, Francia ritarda apertura scuole

Non c’è nulla di certo quando si è alle prese con il coronavirus. Lo sanno bene i governi, che devono valutare le riaperture in base ai contagi che l’epidemia provoca di giorno in giorno. La Francia, secondo alcuni media, avrebbe fatto slittare la riapertura delle scuole, prevista tra l’11 maggio (riapertura degli asili e scuole elementari) e il 18 maggio (scuole medie e licei) . Come però riporta BFM-TV, la scuole in Francia resteranno chiuse almeno fino a giugno. Il premier Edouard Philippe illustrerà oggi in Parlamento il piano francese di uscita dal lockdown.

La fase 2 francese inizierà comunque l’11 maggio, solo che asili e scuole dovranno aspettare.





Francia prolunga emergenza sanitaria

La Francia, superate le 23mila vittime da Covid-19, ha prorogato l’emergenza sanitaria al 24 luglio. Il disegno di legge verrà presentato sabato al Consiglio dei ministri e sarà esaminato in Parlamento. La legge che stabilisce lo stato di emergenza sanitaria era entrata in vigore il 24 marzo, per un periodo di due mesi. La decisione di Macron di tenere le scuole ancora chiuse potrebbe derivare dal comitato tecnico-scientifico francese, che ha espresso particolari riserve sulla proposta di riaprire progressivamente le scuole a partire dall’11 maggio. Il comitato ha consigliato di ripartire a settembre, sottolineando tuttavia che si tratta di una “decisione politica”.