Coronavirus, qual è il prezzo delle mascherine negli altri Paesi

Il prezzo delle mascherine durante la pandemia Coronavirus non viene calmierato da tutti i Paesi. In alcuni, infatti, queste costano cifre assurde.

Il Presidente Conte ha annunciato prezzo calmierato per le mascherine durante l’emergenza Coronavirus, ma negli altri Paesi? In Italia quelle di tipo chirurgico dovranno costare 0,50 centesimi l’una, visto l’obbligo di indossarle ogni qual volta si esce di casa. Non tutte le Nazioni però si comportano allo stesso modo, in alcune i costi lasciano davvero a bocca aperta.

Il prezzo delle mascherine in altri Paesi

I vertici spagnoli, il 19 aprile 2020 hanno dichiarato che verrà stabilito un prezzo fisso per mascherine chirurgiche, gel igienizzanti, guanti e altri DPI fondamentali. Un Decreto Interministeriale stabilisce che tale cifra non potrà superare i 96 centesimi Iva inclusa per le protezioni e da 0,021 a 0,015 centesimi per ml di disinfettante, comunque un costo superiore a quello definito dall’Italia.

Un altro caso che si avvicina a quello del nostro Paese riguarda la Corea del Sud, dove il prezzo è bloccato a 1,10 euro (ovviamente in valuta locale) per le mascherine, mentre prima si aggirava sui 2.

Ogni settimana il Governo distribuisce due unità di queste per persona, allo scopo di prevenire l’acquisto di massa presso le farmacie.





Coronavirus: business costoso

Negli Stati Uniti, invece, per il momento non è stato stabilito alcun tetto massimo sui prezzi dei dpi. Ad oggi, le mascherine hanno un costo che si aggira sui 6 dollari oltreoceano mentre nella più vicina Germania si sale fino a 20 euro per quelle di semplice stoffa.

In Francia, il Governo ha deciso dal 5 marzo 2020 che i prezzi di mascherine e gel disinfettanti avrebbero subito un rincaro. Scelta confermata poi da un ulteriore decreto emanato il 23 marzo, che specifica anche altre misure necessarie alla circoscrizione della pandemia. Ovviamente tale provvedimento ha scatenato una grossa polemica, vista l’indispensabilità di questi prodotti: le mascherine costano dai 5 ai 15 euro l’una, come ha denunciato in un tweet la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen.