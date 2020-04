I morti per coronavirus sono in continuo aumento in tutto il mondo: cresce il numero di contagi anche in Italia. Il bilancio aggiornato.

Scoperto nella città cinese di Wuhan, il coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale: è pandemia. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia. In Italia la situazione si aggrava con il passare delle ore: sono oltre 201 mila i casi totali al momento. Sono state registrate anche 27.359 vittime (molte delle quali con patologie pregresse), ma 68.941 pazienti sono guariti. L’Iss ha analizzato e diffuso un identikit delle vittime per coronavirus in Italia, sottolineando i pazienti più a rischio. Gli Stati Uniti sono diventati il Paese del mondo con il maggior numero di contagi, più del doppio rispetto alla Cina.

Quanti sono, oggi, i morti per coronavirus?

Coronavirus, quanti sono i morti?

Il bilancio dei morti per coronavirus è in continuo aumento, ma il numero di contagi sta progressivamente diminuendo.

Gli ultimi dati parlano di oltre 218 mila morti e più di tre milioni 138 mila contagi. Il numero di decessi mondiali ha superato quello registrato in Cina. Infatti, nel Paese del Dragone erano stati registrati in totale oltre 4 mila morti.

In Europa i casi di contagio confermati sono in continuo aumento, ma sono gli Stati Uniti il nuovo epicentro della pandemia con oltre 1 milione contagi e 59.266 morti. Nel dettaglio, ci sono 159.912 casi confermati in Germania (6.314 decessi), 165.911 in Francia (con 23.660 decessi tra i quali il primo fuori dall’Asia), 161.145 nel Regno Unito (21.678 decessi), oltre 201 mila in Italia, 232.128 in Spagna (23.822 morti), 93.558 in Russia (867 decessi), 15.357 in Austria (569 decessi), 47.334 in Belgio (7.331 decessi), 4.740 in Finlandia (199 decessi), 7.660 in Norvegia (206 decessi), 2.030 in Croazia (55 decessi), 29.264 in Svizzera (1.699 decessi), 2.566 in Grecia (138 decessi), 8.851 in Danimarca (434 decessi), 1.635 in Estonia (46 decessi), 1.438 in Lituania (41 decessi), 79 in Liechtenstein (1 decesso) e 3.741 in Lussemburgo (89 decessi), 11.616 in Romania (663 decessi), 38.416 in Olanda (4.566 decessi), 24.322 in Portogallo (948 decessi) e 19.621 in Svezia (2.355 decessi).

Il primo morto per coronavirus in Europa è un anziano di 80 anni francese.

Ci sono oltre 92 mila contagi in Iran (con 5.877 decessi). A preoccupare sono anche la Corea del Sud con oltre 10 mila contagi e 246 decessi, e il Giappone con 13.736 casi (394 decessi).

Coronavirus, la situazione in Italia

I casi di contagio confermati in Italia sono 105.205: con questo numero il Paese è diventato uno dei Paesi più colpito al mondo, dopo gli Usa e la Spagna.

La Lombardia registra 35.744 casi (25.029 guariti), Veneto 8.601 (7.699 guariti), Emilia Romagna 12.003 (9.439 guariti), Piemonte 15.506 (7.008 guariti), Lazio 4.562 (1.491 guariti), Liguria 3.571 (3.060 guariti), Sicilia 2.143 (745 guariti), Toscana 5.896 (2.524 guariti), Marche 3.334 (1.948 guariti), Campania 2.802 (1.220 guariti), Umbria 275 (1.039 guariti), Friuli Venezia Giulia 1.239 (1.478 guariti), Puglia 2.919 (654 guariti), Abruzzo 1.990 (599 guariti), Molise 195 (81 guariti), Valle d’Aosta 209 (775 guariti), Calabria 764 (248 guariti), Sardegna 772 (404 guariti), Basilicata 205 (136 guariti), Trento 1.565 (2.048 guariti) e Bolzano 910 (1.316 guariti).

Anche alcuni minori sono stati contagiati dal Covid-19, ma non sarebbero in gravi condizioni. Alcuni sono già stati dimessi.

I primi ad aver contratto il coronavirus sono stati due turisti cinesi: l’uomo ha 67 anni e la moglie ne ha 66. Entrambi, ricoverati presso lo Spallanzani di Roma, sono guariti. Anche il cittadino italiano rientrato da Wuhan e risultato positivo ai test è guarito.

I primi contagi nel Nord Italia sono stati un uomo lodigiano di 38 anni e sua moglie incinta all’ottavo mese. Il “paziente uno” è ricoverato a Codogno, ma le sue condizioni sono migliorate ed è stato dimesso. La moglie a breve partorirà una bimba. In totale i morti per coronavirus in Italia sono 27.359.