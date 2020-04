Due uomini hanno bevuto candeggina per immunizzarsi dal Coronavirus, negli Usa.

Negli Usa due uomini bevono candeggina per difendersi dal Coronavirus. Purtroppo succede anche questo, o meglio quello che nessuno avrebbe mai voluto succedesse. La concausa di un gesto così assurdo potrebbe essere l’affermazione pubblica, da parte del presidente Donald Trump, circa la possibilità di testare iniezioni di disinfettanti e candeggina per sconfiggere la pandemia.

Bevono candeggina contro il Coronavirus

Due uomini di 50 e 30 anni hanno preso alla lettera le parole di Trump, bevendo il liquido tossico destinato alla pulizia e disinfezione delle superfici. Ricoverati d’urgenza in un ospedale della Georgia per grave intossicazione, entrambi sono stati fortunatamente dimessi. Sia l’uno che l’altro soffrono di problemi di salute mentale, non è chiaro dunque se abbiano seguito il suggerimento del presidente oppure sia stata una loro iniziativa.

A raccontare i due episodi è stato Gaylord Lopez, direttore del centro antiveleni dello Stato della Georgia.

Dopo aver riportato i fatti, ha inoltre redarguito i cittadini sulla pericolosità di tali comportamenti, potenzialmente letali e assolutamente inefficaci per tenere lontano il Coronavirus.





Panico negli Usa

Dopo l’annuncio di Donald Trump, negli Usa decine di persone se non di più hanno deciso di ingerire o iniettarsi disinfettanti per proteggersi dalla pandemia. Secondo le Autorità statunitensi, sono arrivate svariate chiamate ai centri antiveleni riportando l’ingestione di prodotti chimici come la candeggina, con un aumento del 20% della frequenza nei soli primi 3 mesi di quest’anno.

A seguito dell’affermazione del presidente, la stessa Casa Bianca ci ha tenuto a chiarire che lui si riferisse ad uno studio mirato ad individuare rimedi per debellare il Coronavirus, ma dalle superfici e non dal corpo.