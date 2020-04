In videoconferenza con Putin, il Primo Ministro della Russia Mikhail Mishustin ha dichiarato di aver contratto il Coronavirus.

Il Primo Ministro della Russia Mikhail Mishustin ha contratto il Coronavirus. A dichiararlo è stato lui stesso durante una videoconferenza con il Presidente Vladimir Putin, andata in onda sul canale Rossiya 24, gestito dal Governo. Il politico 54enne ha ricevuto l’incarico di PM lo scorso gennaio 2020 e ha giocato un ruolo fondamentale nella gestione della pandemia, quando ha raggiunto il Paese.

Mikhail Mishustin ha il Coronavirus

Al momento Mishustin si trova in auto isolamento e si è preso uno stop dal suo lavoro istituzionale, per questo motivo Putin ha emanato immediatamente un decreto che conferisce la carica di Primo Ministro russo ad Andrei Belusov, che finora ha rivestito tale incarico come vice. Tutti i membri del gabinetto e lo staff che sono stati in contatto con il collega, stanno ricevendo tamponi per verificare se contagiati o meno.

“Devo rimanere in quarantena e seguire le indicazioni dei dottori”, ha detto l’ex PM a Putin, “Tutto questo è necessario al fine di proteggere i miei colleghi, ma rimarrò in costante contatto con le Istituzioni riguardo alle questioni più importanti”.





La situazione in Russia

Il Presidente si è sincerato di ricevere contatto dall’ospedale per avere aggiornamenti circa lo stato di salute di Mishustin, dichiarando al pubblico di Rossiya 24 che una cosa del genere può capitare a chiunque.

Il numero di contagi da Coronavirus in Russia sta crescendo e sorpassa i 100mila, registrando giornate con picchi record.

Vladimir Putin, per non rischiare, ha deciso di lavorare da remoto dagli inizi di aprile: una settimana dopo aver visitato l’ospedale con il maggior numero di positivi del Paese, a Mosca. Presso questa struttura, appena dopo la visita del Presidente, il direttore sanitario è risultato infetto.