Clamorosa gaffe del Premier olandese Mark Rutte che, in una conversazione con un operaio, mostra a tutto il mondo la sua voglia di non aiutare in alcun modo l’Italia, fortemente colpita dal coronavirus. Il video della scena è ormai diventato virale. In questo si vede il primo ministro camminare in un’area industriale quando all’improvviso da un camion scende un uomo che rivolgendosi al presidente dice: “Per favore non dare quei soldi a italiani e spagnoli“. Rutte, in maniera spontanea e immediata, alza il pollice in segno di approvazione con il suo interlocutore e risponde con un secco, ma inequivocabile, “No, no”.

A person to Rutte, PM of the Netherlands (@MinPres):

‘Please! do not give the Italians and Spanish the money!’

Rutte: ‘No, no, no’.

Then laughs. And a thumb up. pic.twitter.com/rpd0hnp0c4

— Pablo Pérez (@PabloPerezA) April 29, 2020