Un poliziotto ha preso a pugni e calci un ragazzino di 15 anni durante un normale controllo anti-droga. Avviata un'indagine.

Un poliziotto è stato sorpreso dalle videocamere di sorveglianza mentre prendeva a pugni e calci, in strada, un ragazzo di 15 anni. L’agente, di cui non sono state divulgate le generalità, è stato immortalato alle prese con l’adolescente pochi istanti dopo averlo arrestato nel cuore di Birmingham. Dalle immagini si può vedere il poliziotto colpire il ragazzo con un pugno in testa, prima di prenderlo a calci mentre giace a terra. L’incidente è avvenuto nella zona di Newtown, a Birmingham, il 21 aprile, dopo che al quindicenne è stato detto che sarebbe stato fermato e perquisito per un controllo anti-droga.

Poliziotto prende a calci 15enne

La polizia delle West Midlands ha dichiarato che l’adolescente è stato “visto agire in modo sospetto”, e al suo rifiuto di cooperare è stato accusato: “Di aver dato una gomitata all’ufficiale in faccia”.

Tuttavia un testimone ha affermato che “il calcio è stato totalmente non necessario perché la situazione non lo richiedeva”, aggiungendo: “Sono rimasto completamente scioccato dalla condotta dell’ufficiale”.





L’ufficiale è stato rimosso dal servizio di pattugliamento mentre sono in corso le indagini sull’operato, ma non è stato sospeso. Un portavoce della polizia ha dichiarato: “Stiamo indagando su uno dei nostri ufficiali che ha fermato un adolescente che è stato visto agire in modo sospetto. Al 15enne è stato detto che sarebbe stato fermato e perquisito sotto il Misure of Drugs Act in Melbourne Avenue, Newtown, verso le 17:00 del 21 aprile. Ha rifiutato di collaborare e si presume abbia dato una gomitata in faccia l’ufficiale”.