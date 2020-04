Thailandia, esasperato dal lockdown scaraventa la moglie dal balcone

Uomo scaraventa la moglie dal balcone del settimo piano, è bloccato da mesi in Thailandia e avrebbe avuto un raptus.

Un turista inglese bloccato in Thailandia per il coronavirus, ha scaraventato la moglie dal balcone del settimo piano del suo condominio. Il gesto folle sarebbe arrivato dopo una furiosa lite, incrementato dall’esasperazione dell’uomo per il lockdown. Per fortuna la donna è atterrata sul terrazzo dei vicini ed è riuscita a “cavarsela” con una frattura all’anca e un polso slogato. Dave Mitchell, questo il nome del marito, è un uomo di 46 anni che secondo gli inquirenti avrebbe agito perchè spinto da una situazione di convivenza forzata con la moglie, Sukanda, di 56 anni. I vicini hanno aiutato la donna chiamando i soccorsi e la Polizia, mentre l’uomo si sarebbe barricato in casa.



Thailandia, scaraventa la moglie dal balcone

Giunti sul posto, gli agenti di Polizia avrebbero impiegato più di due ore per riuscire a parlare con l’uomo che, a petto nudo, continuava ad agitarsi sul balcone.

Solo con l’aiuto dei vicini le forze dell’ordine sono riuscite ad entrare nell’appartamento e ad arrestare l’uomo che avrebbe giustificato il suo raptus affermando di essere molto nervoso per via della cancellazione di tutti i voli per tornare in Gran Bretagna.





Il marito era esasperato dal lockdown

“Abbiamo ricevuto una chiamata di emergenza da parte di alcune persone che avevano sentito delle urla provenire dall’appartamento intorno alle 14.30 – ha affermato Narongsak Trairat, della stazione di polizia del distretto di Ban Chang – Poi ci hanno avvertito che la donna era stata lanciata dal balcone. L’uomo ha raccontato di aver iniziato a discutere con la moglie perché è stressato dal lockdown e perché è bloccato in Thailandia a causa della pandemia. Gli agenti di polizia lo hanno arrestato e hanno aspettato che si calmasse per interrogarlo”.