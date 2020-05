L'Austria ha prolungato lo stop dei voli in Italia fino al 22 maggio, consentendo però la riapertura parziale internamente.

Il Ministro della salute Rudolf Anschober ha disposto un’ordinanza per prolungare lo stop dei voli e dei trasporti in treno dall’Austria all’Italia fino al 22 maggio. Eccezione per lavoratori stranieri nella sanità e nel campo agricolo. Ancora bloccati voli nel resto d’Europa, ma si potrà viaggiare in Corea del Sud.

Austria prolunga stop dei voli in Italia

L’Austria ha prolungato lo stop dei voli in Italia fino al 22 maggio.Una decisione presa dal Ministro della Salute Rudolf Anschober in seguito alla presa visione dell’andamento del paese in chiave coronavirus.

Bisogna fare una distinzione però tra viaggi ferroviari e aerei: I collegamenti ferroviari restano interrotti anche per Svizzera e Liechtenstein, mentre quelli aerei, oltre che per l’Italia, non sarà consentito viaggiare in per Cina, Iran, Svizzera, Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Russia e Ucraina.





Eccezioni e obblighi

Un’eccezione è stata fatta per la Corea del Sud, dove quindi sarà possibile viaggiare in aereo a partire dal 4 maggio.

Una scelta che di certo ha creato tensioni interne, vista la non esigenza dei voli intercontinentali in questo periodo storico.

Un’altra eccezione è stata consentita per i lavoratori stranieri nei settori della sanità e dell’agricoltura, ovvero badanti, raccoglitori e coltivatori. Da venerdì 1 maggio, infatti, non sono più in vigore i divieti di spostamento in Austria, ma resta l’obbligo di distanza e mascherina. Da lunedì 4 maggio sarà consentita la visita nelle case di riposo, sempre attuando misure di prevenzione e sicurezza restrittive.