Altro attacco di Bolsonaro all'Oms. Questa volta il presidente brasiliano accusa di cattiva educazione sessuale ai bambini.

Il presidente brasiliano Bolsonaro continua la sua lunga lotta dialettica contro l’OMS. Dopo averla accusata di incompetenza nelal gestione dell’emergenza coronavirus, Bolosanro ha voluto rincarare la dose in un post su Facebook, accusando l’OMS di assecondare la masturbazione e omossessualità nei bambini. Intanto il numero dei contagi sfiora 80mila.

Bolsonaro senza freni contro l’OMS

Il presidente brasiliano Jaiz Bolsonaro continua far parlare di sé, e ancora una volta non risparmia aspre accuse contro l’OMS. Dopo aver accusato l’Organizzazione Mondiale della Sanità di incompetenza nella gestione dell’epidemia da coronavirus nel paese, in un post su Facebook (poi rimosso) l’ha accusata di spingere i bambini ad una cattiva educazione:

“E’ questa l’Organizzazione mondiale della sanità i cui consigli certi vorrebbero sentire?”, ha domandato retoricamente il presidente.

“E – ha aggiunto – dovremmo anche seguire la loro politica in materia di educazione? Per dei bambini che hanno fino a quattro anni: soddisfazione e piacere nel toccare i loro corpi, masturbazione. Per i bambini da quattro a seri anni, un’identità di genere positiva, masturbazione nell’infanzia, omosessualità; da nove a 12 anni: prima esperienza sessuale“.





Situazione drammatica

Certamente non un buon momento in cui sparare a destra e a manca accuse. In Brasile, infatti, il numero dei contagi aumenta a vista d’0cchio di ora in ora: secondo quanto raccolto dalla Johns Hopkins University, il paese ha raggiunto quota 80.246 casi di contagi positivi, con un sistema sanitario e funerario ormai prossimi al collasso nelle prossime ore.