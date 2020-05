Coronavirus, Trump: “Qualcosa di terribile è successo a Wuhan”

Il presidente Trump avrebbe le prove che il coronavirus ha avuto origine nei laboratori di virologia di Wuhan.

Il presidente Usa Donald Trump è tornato ad attaccare la Cina sulle origini del coronavirus. Il tycoon ha affermato di aver visto delle prove sul fatto che il virus proverrebbe dal laboratorio di malattie infettive a Wuhan, ma al momento non potrebbe mostrarle e dunque parlarne. “È una cosa terribile che è accaduta”, ha detto Trump, eppure le agenzie federali hanno spiegato invece di concordare sul fatto che il virus non è stato creato dall’uomo o geneticamente modificato.





Si aggrava il bilancio negli Stati Uniti

Intanto si aggrava ancora il bilancio dei morti per coronavirus negli Usa. In 24 ore la Johns Hopkins University ha registrato altri 2.053 decessi. Si tratta del terzo giorno consecutivo con oltre 2.000 morti. I decessi negli Stati Uniti sono così 62.906 dall’inizio della pandemia.

Gli Usa sono di gran lunga il paese più colpito dalla Covid-19, davanti a Italia (27.967 morti), Regno Unito (26.711), Spagna (24.543) e Francia (24.376). Il nuovo coronavirus ha ucciso almeno 230.000 persone in tutto il mondo dalla sua comparsa a dicembre in Cina.

Coronavirus, Trump: “Errore o intenzione”

Ancora polemiche scatenate dal presidente Trump nel corso del briefing con i giornalisti. Il tycoon ha ancora una volta avanzato l’ipotesi che il virus sarebbe stato creato nel laboratorio cinese di Wuhan. “Gli Usa adesso stanno scoprendo dov’è è venuto fuori il virus. – ha detto l’inquilino della Casa Bianca – È una cosa terribile che è accaduta: sia che abbiano commesso un errore, sia iniziato come un errore o che l’abbiano fatto apposta”.

“L’Oms dovrebbe vergognarsi”

Trump è stato incalzato da un giornalista.

Gli è stato chiesto se avesse “visto qualcosa” che lo ha reso sicuro del fatto “che il Wuhan Institute of Virology fosse all’origine del virus”. “Sì – ha risposto il presidente senza specificare cosa avesse visto – e penso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità dovrebbe vergognarsi. Perché sembra nient’altro che un’agenzia di pubbliche relazioni cinese”.

Il parere dell’intelligence

Il tycoon ha quindi in parte smentito una dichiarazione dell’Ufficio del direttore della National Intelligence, che sovrintende alle agenzie di spionaggio statunitensi. L’Ufficio ha affermato di concordare con il vasto consenso scientifico sul fatto che il virus non era stato creato dall’uomo o geneticamente modificato. L’intelligence, però, “continuerà a esaminare rigorosamente le informazioni per determinare lo scoppio della pandemia. “Determineremo se è iniziata – hanno fatto sapere – attraverso il contatto con animali infetti o se è stato il risultato di un incidente in un laboratorio a Wuhan”.