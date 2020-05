Scivola sulla scogliera e muore, voleva fre un selfie per la fine del lockdown in Turchia.

Un selfie sulla scogliera del parco di Dudan, in Turchia, per festeggiare la fine del lockdown. Era questo l’intento di Olesya Suspitsyna, 31enne di origine kazaka, che da qualche si era trasferita ad Antalya dove lavorava come guida turista, ma purtroppo la situazione ha assunto un risvolto drammatico. Proprio mentre cercava la postazione migliore per scattare la foto, la ragazza è scivolata sull’erba precipitando dalla scogliera e facendo un volo di oltre 35 metri. A nulla sono valsi i soccorsi chiamati da un’amica che era con Olesya, la ragazza è morta sul colpo. Il suo corpo è stato recuperato in mare e la polizia locale ha archiviato il caso come un tragico incidente.



Selfie sulla scogliera per la fine lockdown

Olesya era solita aggiornare il suo profilo Instagram con scatti nella natura, da cui era profondamente attratta: “Rimango sempre affascinata dalla bellezza della natura turca.

Questo è il mio paradiso”, aveva scritto a commento di una delle sue istantanee pubblicata sul social network. “Non possiamo credere che te ne sia andata. Amavi il mare ed ora e la sensazioni di libertà. Questa è una perdita irreparabile”, solo uno dei molti messaggi di cordoglio lasciati per la ragazza su Instagram.





Scivola dalla scogliera e muore

Ora il corpo di Olesya verrà trasferito in Kazakistan dove verrà sepolta nella sua città natale, Kostanay. La Turchia ha chiuso le scuole, i ristoranti e i bar per frenare la curva dei contagi da Covid-19, imponendo ai suoi abitanti di restare a casa e di muoversi il meno possibile, salvo allentare dalla scorsa settimana quest’ultima misura.