Una buona notizia dagli Stati Uniti: un bimbo di 10 anni malato di leucemia è riuscito a guarire dal coronavirus.

Un bimbo di dieci anni malato di leucemia e di coronavirus è riuscito a guarire da quest’ultimo. Dopo oltre due settimane di isolamento in una stanza di ospedale, l’americano Riley Duckworth ha finalmente ricevuto la notizia di non avere più l’infezione.

Bimbo malato di leucemia guarito dal coronavirus

Il piccolo ha ricevuto il tampone positivo il 16 aprile 2020, non molto tempo dopo aver scoperto di avere la leucemia. Dopo aver contratto il virus aveva dovuto interrompere le chemioterapie stando insieme al padre in una stanza isolata della struttura ospedaliera di Springdale. “Vorrei tanto andare a fare un campeggio con la mia famiglia“, aveva detto mentre si trovava ricoverato senza mai perdere fiducia e speranza in un ritorno alla normalità.

E finalmente dopo oltre 15 giorni i tamponi di controllo hanno dato esito negativo e Riley potrà così tornare alla sua vita precedente e andare presto in campeggio come aveva espresso di voler fare.

Ma soprattutto continuerà a combattere contro l’altro nemico che ha in corso. “Ora posso tornare a concentrarmi sul cancro e sconfiggere anche lui“, ha infatti affermato.

La scoperta di avere la leucemia era arrivata qualche mese prima dopo che i suoi genitori avevano notato che mostrava delle difficoltà mentre giocava con gli amici. Il piccolo aveva spiegato che quando andava al parco giochi le persone lo prendevano in giro perché era lento e si stancava in fretta. Così i genitori l’hanno sottoposto a dei controlli sono venuti a conoscenza della diagnosi.