Discovery Island è un'isola Disney abbandonata da anni, ma prima era una delle attrazioni principali nel parco di Orlando in Florida.

Abbandonata nel ’99 l’isola Disney nominata “Discovery Island” in realtà era nata con il nome di “Treasure Island”. Presso il parco tematico costruito da Walt a Orlando, Florida, c’è una zona completamente chiusa e lasciata in rovina per vederne una “sorella quasi gemella” sorgere lì vicino, ad oggi agibile e aperta al pubblico.





Isola Disney abbandonata dal ’99

L’isola si trova nel Bay Lake di Walt Disney World, si tratta di un parco da 11 acri che ospitava un tempo persino uno zoo, dove gli ospiti avevano l’opportunità di osservare animali esotici in un contesto naturale. Molti di questi, quando l’area ha chiuso, hanno trovato casa presso Animal Kingdom, aperto nel ’98 in occasione della Giornata Mondiale della Terra, come espansione dei progetti Disney per la tutela della fauna selvatica.

In questi giorni la ex Discovery Island è tornata a fare notizia per via di un uomo che è stato scovato presso la zona, accampatosi per sfuggire al Coronavirus nonostante il parco fosse chiuso. Richard McGuire, 42enne di Mobile (Alabama), ha subito un arresto il 30 aprile 2020 con l’accusa di occupazione abusiva e bandito da tutti i parchi Disney.

Un tentativo di recupero

Poco dopo la chiusura dell’isola, nel ’99, la stessa dirigenza Disney ha cercato di studiare nuovi utilizzi per la zona: si pensava persino di riconvertirla in area giochi dove, grazie all’impiego di alcuni sviluppatori di video-games, gli ospiti avrebbero potuto esplorarla risolvendo rompicapo.

“È sempre molto triste quando dobbiamo dire addio ad un vecchio amore”, ha dichiarato Diane Ledder, portavoce, “ma il cambiamento è parte del processo di rinnovamento”.