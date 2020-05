Stando a quanto riferito da Alarm Phone, 78 migranti bisognosi di cure sarebbero su un mercantile al largo di Malta.

Emergenza migranti nell’area Search and Rescue di Malta. Secondo quanto riferito dalla rete di attivisti Alarm Phone, 78 persone sono state soccorse dalla nave mercantile Marina. Adesso, però, Malta ed Italia stanno rifiutando un porto sicuro ai migranti. Molte delle persone tratte in salvo avrebbero bisogno di cure mediche. Alarm Phone ha ricevuto due chiamate per la barca con i migranti al largo di Malta in difficoltà. Nelle chiamate di emergenza si parlava di un natante con circa 90 persone a bordo.





Migranti, il blocco di Malta

“Abbiamo ricevuto conferma – ha fatto sapere Alarm Phone su Twitter – che 78 persone sono a bordo della nave mercantile Marina, che attende indicazioni. Il governo maltese può ancora decidere di non violare il diritto del mare e rispettare l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sul non-refoulement.

Malta e Italia stanno rifiutando un porto sicuro alle 78 persone soccorse dal mercantile Marina. Stati membri dell’Ue, rispettate le leggi internazionali. Questa persone, alcune di cui necessitano assistenza medica, devono essere sbarcate senza ritardi”.

Braccio di ferro con l’Ue

La nave Marina non è la sola ad attendere indicazioni sui migranti al largo. Nelle stesse acque c’è un barcone della società Captain Morgan, a carattere turistico, che ha salvato 56 migranti. Al momento il natante è ancorato al largo delle acque maltesi. In atto pare ci sia un braccio di ferro tra Malta e gli altri Paesi dell’Unione Europea per la ricollocazione dei migranti.

Watch The Med Alarm Phone

Bisogna ricordare che Watch The Med Alarm Phone è stato creato nell’ottobre del 2014 da reti di attivisti e attori della società civile in Europa e Nord Africa.

Il progetto ha istituito un numero di emergenza auto-organizzato per migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo.