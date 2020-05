Bambino fermato alla guida di un Suv: “Vado a comprare una Lamborghini”

La Polizia dello Utah, negli Stati Uniti, ha segnalato di aver fermato un bambino di 5 anni che si trovava alla guida di un Suv. Gli agenti lo avrebbero sorpreso dopo un litigio con la madre, che si rifiutava di prestargli la sua lussuosa auto. Ma il bimbo ha provveduto a servirsi da solo e si è giustificato di fronte all’agente spiegando di andare a comprare una Lamborghini. In tasca, però, aveva solo 3 dollari.

Un episodio singolare ma non unico nel suo genere: un bambino di 5 anni è stato sorpreso alla guida di un Suv ed è stato fermato dalla Polizia dello Utah. Il piccolo aveva litigato con la mamma perché non lo lasciava prendere la sua auto di lusso, ma lui aveva deciso di partire da solo. Con 3 dollari in tasca, stava andando a “comprare una Lamborghini” in California. Un episodio al quale molti stentano a credere, ma è stata proprio la Polizia a segnalarlo sui social.

Mentre il veicolo percorreva l’Interstate 15 a circa 50km/h, un poliziotto avrebbe notato un autista singolare. Gli agenti hanno spiegato all’emittente CNN KSL-TV che inizialmente pensavano che il piccolo autista fosse “un guidatore con problemi”. “Era seduto sul bordo anteriore del sedile in modo da poter raggiungere il pedale del freno per tenere ferma la macchina mentre ero lì”, ha raccontato un agente.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents’ car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020