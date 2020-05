I campioni di sangue sono essenziali per i test anticorpali che possono aiutare a porre fine ai lockdown imposti per combattere il coronavirus.

Dopo dieci terribili giorni di brividi, nausea, febbre alta e mal di testa tanto forte che il suo naso sanguinava, Aleacia Jenkins sapeva di essere stata colpita dal Covid19 anche prima di risultare positiva. Così, quando un’amica le ha parlato di una misteriosa azienda californiana che chiedeva campioni di sangue da parte di persone che si sono riprese dal coronavirus per aiutare i ricercatori a sviluppare test per gli anticorpi, non ha esitato. “Se la mia donazione può aiutare a salvare la vita di qualcuno che è più vecchio o più vulnerabile – ha detto la signora Jenkins, 42 anni, di Shoreline (Washington) – sarebbe folle non volerlo fare”.

Ma ciò che non sapeva all’epoca era che l’azienda, la Cantor BioConnect, vendeva quelle donazioni ai laboratori e testava i produttori a prezzi a volte esorbitanti: da 350 a 40.000 dollari per un campione raro da un singolo donatore.

Cantor BioConnect si è difesa affermando che i suoi prezzi sono direttamente correlati ai “costi elevati” della sua catena di rifornimento, che comprende la ricerca di donatori, il test dei campioni, i costi di sicurezza e la logistica delle spedizioni.

Coronavirus, l’importanza dei campioni di sangue

In tutto il mondo, gli scienziati sono al lavoro per sviluppare e produrre in serie test degli anticorpi affidabili che, secondo gli esperti di salute pubblica, sono un elemento cruciale per porre fine ai blocchi e alle restrizioni che stanno provocando una gravissima crisi economica. Ma questo sforzo è ostacolato, dicono gli scienziati, da una carenza di campioni di sangue contenenti anticorpi contro il Covid-19, la malattia causata dal coronavirus, che sono necessari per convalidare i test.

Riconoscendo nella pandemia una rara opportunità, alcune aziende stanno cercando di far fronte alle carenze, sollecitando le donazioni di sangue e vendendo i campioni con forti rincari in una pratica che è stata condannata da professionisti sanitari perché, come minimo, non etica.

La situazione in Gran Bretagna

La compravendita è in corso in tutto il mondo, ma sembra che ci sia una particolare carenza di donazioni in Gran Bretagna, che ha solo un piccolo numero di campioni di sangue positivi al Covid-19 perché si è mossa lentamente nella presentazione dei test, hanno fatto sapere i funzionari della sanità pubblica.

Tradizionalmente, i campioni di sangue vengono forniti a basso costo dal sistema sanitario pubblico, in gran parte centralizzato, a laboratori e cliniche della Gran Bretagna. A differenza del mercato privato negli Stati Uniti, il sistema britannico non è impostato per distribuire campioni a una vasta rete di laboratori e produttori di test, lasciando a molti di loro, ora, il compito di cavarsela da soli.

Norme rigorose disciplinano la raccolta e l’uso di campioni di materiale umano nel paese, vietando il pagamento dei donatori (oltre una piccola tassa di spesa) e vietando a terzi di trarre profitto da campioni di sangue provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Ma ciò non ha impedito alle imprese di cercare di trarre profitto vendendo sangue donato in altri paesi alla Gran Bretagna e altrove, cosa che possono fare legalmente.

L’inizio della speculazione

Documenti, e-mail e listini prezzi ottenuti dal New York Times mostrano che la Cantor BioConnect è una delle molte aziende in tutto il mondo che si offrono di vendere campioni di sangue Covid-19 a laboratori e produttori di test a prezzi elevati. Più alto è il livello di anticorpi nel sangue, maggiore è il prezzo.

Dal 31 marzo al 22 aprile, i prezzi richiesti da Cantor BioConnect per i suoi campioni più economici – sempre venduti al millilitro, l’equivalente di meno di un quarto di cucchiaino – sono aumentati di oltre il 40%, da 350 a 500 dollari. Oltre al campione di 40.000 dollari, la società ha anche aumentato la quantità di campioni di sangue in vendita per 3.000 dollari e ha introdotto nuovi prezzi di 1.000 a 2.000 dollari per altre azioni “premium”.

“Non ho mai visto questi prezzi prima” ha commentato il dottor Joe Fitchett, il direttore medico di Mologic, uno dei produttori di test britannici a cui sono stati offerti i campioni di sangue positivo al coronavirus. “È denaro che viene ripagato dalla sofferenza delle persone“. Ostacolati dall’impennata dei prezzi, gli scienziati britannici dicono di essere stati costretti a sfruttare conoscenze personali e passaparola per procurarsi le donazioni di sangue di cui hanno bisogno.





I campioni di tessuto umano sono fondamentali per virologi, ricercatori medici e aziende farmaceutiche che cercano di sviluppare vaccini, cure, trattamenti e test. I campioni includono tessuti come organi, ossa e, appunto, sangue. “Qualsiasi farmaco, vaccino o kit di test in fase di sviluppo deve passare attraverso prove, test e convalide, e per farlo è necessario avere campioni positivi” ha detto Kelly Sapsford, che gestisce le raccolte di sangue per il Clinical Trials Laboratory Services, un centro privato di donazione di sangue a Londra. “Sono fondamentali”

Tutte le aziende menzionate in questo articolo hanno negato qualsiasi profitto.

La storia della Cantor BioConnect

La Cantor BioConnect è stata fondata nel 2016 in un sobborgo di San Diego. Il suo creatore, David Cantor, stava seguendo le orme di suo padre in quella che allora era un’attività poco redditizia. Ha dichiarato di essere “orgoglioso di avere un ruolo nella ricerca scientifica che alla fine aiuterà a neutralizzare questo virus mortale.”

Il signor Cantor ha ben presto individuato una lacuna nel mercato. Il 18 marzo di quest’anno ha scritto su Facebook: “Come sapete, la guerra contro il coronavirus è attualmente ostacolata dalla mancanza di disponibilità di test.” Ha aggiunto: “Sono stato inondato di richieste per questo sangue e dobbiamo trovare 50 pazienti disposti ad aiutare la causa donando alcune provette di sangue”.

Il signor Cantor e i suoi dipendenti hanno iniziato a contattare i pazienti Covid sui social media per sollecitare donazioni di sangue. In una pubblicità online, poi rimossa, hanno detto che stavano lavorando “in congiunzione” con la Task Force Covid-19 della Casa Bianca e hanno offerto 100 dollari per ogni donazione. Decine di donazioni sono arrivate da tutti gli Stati Uniti. In pochi giorni, Cantor stava inviando campioni di sangue a clienti in tutto il mondo.

Le richieste maggiori, ha detto Cantor, arrivavano da laboratori e produttori di test sugli anticorpi americani. Ma l’azienda ha anche attirato molte domande dal Giappone e dall’Europa, ha detto, tra cui diversi “intermediari” in Gran Bretagna.

I prezzi dei campioni

Alcuni dei campioni di sangue della Cantor BioConnect hanno un prezzo ragionevole per il mercato americano, hanno precisato gli esperti del settore. Ma molti hanno evidenziato che il prezzo di “premium” di 3.000 dollari per millilitro era di gran lunga superiore al normale. E tutti hanno descritto come esorbitante il prezzo dell’azienda di 40.000 dollari per un “emocromo di sieroconversione” di tre donazioni di sangue da parte di un paziente.

L’azienda ha dichiarato che il suo margine di profitto complessivo sul progetto era dal 30 al 40 per cento, in linea – a suo dire – con le norme del settore. Ha detto che il prezzo di 40.000 dollari era per una “singola transazione” di un campione estremamente raro e prezioso, e che non ha tracciato il margine di profitto di ogni singolo campione venduto.

Il signor Cantor ha indicato i suoi costi per campione come la tassa del donatore di 100 dollari, un massimo di 200 dollari per spedire la donazione alla sua azienda e il pagamento per un flebotomista per raccogliere il campione di sangue.

In risposta a ulteriori domande, ha dichiarato che il processo di raccolta del sangue dai donatori positivi Covid-19 era “complesso” e “estremamente difficile e costoso” a causa dei protocolli di sicurezza e il piccolo numero di casi di coronavirus noti quando ha iniziato a raccogliere le donazioni.

“Ci sono modi per fare le cose in sicurezza, e poi ci sono altri modi per farlo a buon mercato” ha detto, aggiungendo che l’azienda aveva venduto campioni a “uno dei più grandi produttori di test del mondo”, aiutandolo a “salvare vite“.

La rete degli intermediari

Nella fase finale della trattativa, la Cantor BioConnect si basa su una rete di intermediari, aziende che trovano acquirenti per i suoi prodotti in tutto il mondo. Cantor è rifiutato di nominare i suoi clienti o partner, ma i documenti mostrano che Advy Chemical, uno dei principali produttori di biotecnologie a Mumbai, è uno dei suoi intermediari.

L’azienda indiana produce kit diagnostici e materiali necessari per sviluppare test per varie malattie, che poi vende attraverso la sua rete mondiale di clienti. È certificato dal regolatore di sicurezza della Germania e concesso in licenza dalla Food and Drug Administration dell’India.

Secondo le e-mail e i listini prezzi esaminati dal Times, in un solo giorno il prezzo per i campioni di sangue più economici è più che raddoppiato, da 350 a 950 dollari al millilitro, mentre l’inventario “premium” è aumentato da 3.000 a 5.000 dollari. Il campione di sangue più costoso ha raggiunto i 50.000 dollari, un aumento di 10.000 dollari rispetto alla Cantor BioConnect.

Advy Chemical ha dichiarato che l’azienda non ha venduto campioni di sangue in sé, ma che ha contribuito a facilitare le connessioni per i prodotti che altri produttori potrebbero avere bisogno. Diceva di non aver ancora venduto nessuno dei campioni Cantor BioConnect. Alla domanda sul perché avesse gonfiato i prezzi a tal punto, benché fosse solo un facilitatore, la società ha citato accordi di non divulgazione “stretti” e ha detto che non avrebbe commentato “speculazione commerciale e specifiche aziendali”. La società ha fortemente negato l’aumento dei prezzi per gli importi mostrati nelle e-mail e listini prezzi.

“La nostra unica intenzione era quella di contribuire a portare test più accurati e più rapidamente“, si legge nella dichiarazione. “Avevamo sperato che questo avrebbe aiutato l’umanità, in piccolo, in questi tempi difficili”.

“Qualcosa di triste e sbagliato”

Non c’è dubbio che le pressioni del mercato sono severe. In Gran Bretagna, dove il costo dei campioni di materiale umani è solitamente basso, scienziati e produttori sono rimasti senza parole davanti a un preventivo per un campione di sangue da una società scozzese chiamata Tissue Solutions molto più alto del massimo di 50 dollari che gli ospedali avrebbero pagato in tempi “normali”.

Morag McFarlane, amministratore delegato di Tissue Solutions, ha detto che la società non stava traendo profitto dai campioni, cosa che violerebbe il divieto vigente in Inghilterra riguardante i terzi che beneficiano delle raccolte di sangue del SSN. Ha aggiunto che il prezzo più alto era il risultato dei costi maggiori imposti dalle biobanche ospedaliere per la donazione di sangue a causa della natura complessa della raccolta di campioni Covid-19 potenzialmente contagiosi.

Tali spiegazioni, qualunque sia la loro validità, non sono servite con la signora Jenkins, l’aspirante donatrice di sangue. Dopo essere stata informata da un giornalista di quanti soldi circolano grazie alle donazioni di sangue sollecitate dalla Cantor BioConnect, ha deciso di non volerne assolutamente essere parte e di donare, invece, il proprio sangue a una clinica no profit di Seattle.

“Penso che chiunque cerchi di approfittare di una pandemia – ha spiegato – “faccia qualcosa di davvero triste e sbagliato.”

Contenuto originariamente pubblicato da The New York Times.