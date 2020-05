Il Giappone ha deciso di prorogare fino al prossimo 31 maggio lo stato di emergenza nel paese, a seguito del persistere dell’emergenza coronavirus che fino ad ora ha già provocato 14.305 contagi e 455 decessi dallo scorso 16 gennaio. Lo stato di emergenza avrebbe dovuto inizialmente terminare il 5 maggio, ma le autorità giapponesi hanno deciso di estenderlo fino alla fine del mese per dare modo alle strutture ospedaliere del paese di riprendersi dall’enorme pressione subita durante l’emergenza sanitaria.



At the 33rd meeting of the Novel Coronavirus Response Headquarters, Prime Minister Abe stated that the government would extend the state of emergency regarding #COVID19 until May 31 based on the experts’ view on the latest situation of infection in Japan. pic.twitter.com/SOcynlxOPX

— PM’s Office of Japan (@JPN_PMO) May 4, 2020