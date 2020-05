Secondo gli ultimi dati raccolti dall'Oms, il Regno Unito supera l'Italia e diventa il primo paese in Europa per numero di morti da coronavirus.

Il Regno Unito supera l’Italia e diventa il primo paese europeo per numero di morti da coronavirus. È questo quello che emerge dalle ultime rilevazioni statistiche dell’Istituto statistico britannico, che ha aggiornato il proprio database con i dati nazionali riguardanti anche i dati di morte sospetta da Covid-19, un parametro che tuttavia non viene esaminato nel resto d’Europa. Con queste rilevazioni il numero di decessi nel Regno Unito raggiunge la cifra di 32mila unità, distanziando nettamente i 29.079 morti italiani.

Coronavirus, Regno Unito primo per decessi

Le nuove stime britanniche sono state aggiornate alla data del 27 aprile, aggiungendo nel computo anche le vittime di coronavirus registrate in Scozia e in Irlanda del Nord che portano il totale da 29.710 a oltre 32mila. Cifre che tuttavia, pur nella loro gravità, non sorprendono più di tanto: dato che il Regno Unito è stato uno degli ultimi paesi in Europa a istituire il lockdown a seguito del fallimento della strategia dell’immunità di gregge.

Con la partenza tardiva delle misure di lockdown inoltre, il Regno Unito sarà con tutta probabilità anche uno degli ultimi paesi ad entrare ufficialmente nella cosiddetta Fase 2.

Un parziale allentamento delle misure di quarantena potrà essere effettuato soltanto alla fine del mese di maggio, mentre le regole base di distanziamento sociale e prevenzione sanitaria resteranno in vigore almeno per un altro anno.





Il lancio dell’app anti Covid

Nel frattempo, le autorità sanitarie britanniche stanno avviando la sperimentazione di un’app anti Covid che, analogamente a quella italiana Immuni, consentirà il tracciamento in maniera anonima degli infetti. La sperimentazione, che avrà inizio a partire da giovedì 7 maggio, verrà effettuata sull’Isola di Wight, la quale con i suoi 384 chilometri quadrati 140mila abitanti è considerata un ambiente affidabile nel quale testare l’efficacia del dispositivo in vista di una sua implementazione su tutto il territorio nazionale.