Coronavirus: il Regno Unito è il paese europeo con più morti

Il Regno Unito ha superato l'Italia per numero di morti con coronavirus ed è divenuta la nazione europea con il maggior numero di decessi.

Con il bilancio di martedì 5 maggio 2020 il Regno Unito è diventato il paese europeo con il maggior numero di morti con coronavirus. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, sono infatti 29.648 i decessi registrati in Inghilterra e Galles che, in aggiunta a quelli di Scozia e Nord Irlanda, fanno salire il totale a 32.313 unità.

Coronavirus: morti in Regno Unito

Con questo numero la Gran Bretagna ha dunque superato l’Italia per numero di vittime e anche per tasso di mortalità. Il nostro paese infatti, contandone 29.315 dall’inizio dell’epidemia, è ora la seconda nazione europea con maggiori decessi. Seguono poi la Spagna e la Francia che ne contano rispettivamente 25.613 e 25.531.

Il premier Boris Johnson nel frattempo sta preparando il suo progetto per portare il Paese fuori dal lockdown. Nella fase 2 inglese i datori di lavoro saranno raccomandati di minimizzare i rischi del contagio.

Per esempio con severe misure di igiene, con l’organizzazione di turnazioni in entrata, nelle pause e in uscita ed evitando la condivisione degli strumenti di lavoro.

Intanto, il ministro della Salute Matt Hancock, anch’egli contagiato dal coronavirus e pi guarito, ha fornito degli aggiornamento sull’app per il tracciamento. Si chiamerà “Test, Track and Trace”, garantirà il rispetto della privacy ma permetterà di informare rapidamente il Servizio Sanitario Nazionale ai primi sintomi del virus. Anche gli altri utenti con cui il possibile contagiato ha avuto contatti significativi negli ultimi giorni riceveranno un alert, insieme a consigli su cosa fare. Il funzionamento sarà simile a quello previsto dall’app Immuni che sarà disponibile in Italia entro fine maggio.