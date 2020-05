Paura a Dubai, dove nel grattacielo Abbco si è verificato un incendio che ha distrutto parte dei 40 piani. Nove persone sono rimaste lievemente ferite e sono state curate sul posto.

God is great! No casualties have been reported in the massive #fire that engulfed the 56-storey (correction, not 40 storeys) Abbco Tower in #AlNahda, #Sharjah. All residents were evacuated before the fire spread.

Video: Fire breaks out in Sharjah building https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/bE8PMR7unD

— Vicky Kapur (@vickykapur) May 5, 2020