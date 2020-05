Terremoto in Indonesia, scossa di 6,8 gradi al largo delle Molucche

Una scossa di terremoto di 6,8 gradi della scala Richter è stata registrata in Indonesia, in un tratto di mare nei pressi delle isole Molucche.

Allarme in Indonesia, dove alle 15:53 ora italiana una scossa di terremoto di 6,8 gradi della scala Richter è stata registrata in un tratto di mare nei pressi delle isole Molucche. Secondo le analisi riportate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro del sisma è situato a 125 chilometri di profondità e pertanto non è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale. Al momento le autorità non hanno emanato alcune allerta tsunami.