In Australia i dati dei morti da Coronavirus rischiano di essere inferiori a quelli dei suicidi.

In Australia i suicidi rischiano di superare i dati dei morti da coronavirus. Tutto ciò potrebbe essere conseguenza del forte stress psicologico e delle difficoltà finanziarie generate dalla crisi di questa pandemia mondiale che potrebbero portare migliaia di australiani a suicidarsi, molti più delle vittime della stessa malattia. Ad affermarlo sono gli esperti del Centro per la salute mentale dell’Università di Sydney. I ricercatori stimano che potrebbero verificarsi dai 750 a 1.500 suicidi ulteriori ogni anno per cinque anni a causa dell’impatto del coronavirus e delle sue ripercussioni economiche. Ciò rappresenterebbe un aumento dal 25 al 50% rispetto ai 3mila suicidi registrati in media ogni anno in Australia.

Australia, più suicidi che morti da coronavirus

Stando alle stime dei ricercatori, in Australia si prevede che circa il 30% dei suicidi aggiuntivi potrebbe essere commesso da giovani, particolarmente colpiti dalla crisi a causa della chiusura di scuole, università e luoghi di incontro, ha spiegato il Centro in una dichiarazione congiunta con l’Associazione medica australiana e gli esperti nella salute mentale.

“Questa popolazione è vulnerabile in caso di stress psicologico, finanziario o abitativo a breve e medio termine”, hanno scritto.





L’Australia ha ottenuto buoni risultati nella lotta contro il coronavirus, che ha contagiato meno di 7mila persone e ucciso meno di 100 persone. Ma le restrizioni a viaggi, lavoro e commercio hanno avuto un impatto devastante sull’economia. Il governo ha stimato circa 2,3 miliardi di euro a settimana di deficit economico a causa del blocco. In risposta allo studio, il ministero della Salute australiano ha annunciato altri 300milioni di euro per la prevenzione del suicidio.