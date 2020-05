Il presidente Usa Donald Trump ha nuovamente attaccato la Cina sulla gestione dell'epidemia di coronavirus.

La pandemia di coronavirus è il peggior attacco che gli Usa abbiano mai subito, anche peggio di Pearl Harbor e dell’11 settembre. Parola di Donald Trump che, nel corso del briefing alla Casa Bianca con i giornalisti, è tornato anche ad attaccare la Cina: “Avrebbe dovuto fermarlo”. Continuano perciò a risuonare a Washington le dichiarazioni del tycoon contro Pechino. Negli Usa sono anche in corso accertamenti per comprendere se il coronavirus proviene di fatti da un laboratorio di Wuhan.

Coronavirus, Trump contro la Cina

La principale accusa di Trump nei confronti della Cina e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, però, è quella di aver gestito malissimo l’inizio dell’epidemia, arrivando anche a nascondere informazioni. L’amministrazione Usa sta perciò soppesando azioni economiche e legali contro la Cina, il cui comportamento avrebbe causato poi la pandemia ed il lockdown che ha bloccato le economie di tutto il mondo, Stati Uniti compresi.





Il peggio attacco di sempre

“Stiamo affrontando – ha detto Trump – il peggior attacco che abbiamo mai subito nel nostro Paese, questo è il peggior attacco che abbiamo mai subito. È peggio di Pearl Harbor, peggio del World Trade Center. Non c’è mai stato un attacco come questo. E non avrebbe mai dovuto succedere”.

“Fermato all’origine”

Poi il presidente ha sottolineato ancora una volta come Pechino avrebbe responsabilità su quanto sta accadendo in tutto il mondo. “Avrebbe potuto essere fermato all’origine. – ha concluso Trump – Avrebbe potuto essere fermato in Cina. E non lo è stato. Vedo il nemico invisibile come una guerra. Non mi piace com’è arrivato qui”.