Il Paese continua la sua lotta contro il coronavirus, con 1783 decessi e quasi 53mila casi accertati, e porta avanti una politica dura nei confronti dei trasgressori. E mentre gli ospedali cercano di tenere a freno l’emergenza Covid-19, un nuovo incidente li ha messi a dura prova. Infatti, in seguito a un grave incidente avvenuto in un impianto chimico, c’è stata una fuga di gas e di altre sostanze tossiche nell’area a sud-est dell’India. Il bilancio è provvisorio: al momento si contano 10 vittime (tra cui una bambina di 8 anni) e centinaia di persone (forse più di un migliaio) pare abbiano raggiunto gli ospedali per sintomi da intossicazione.

Tra le centinaia di cittadini indiani che hanno raggiunto gli ospedali con sintomi da intossicazione, fonti locali fanno sapere che almeno 200 persone sono state ricoverate. Alcuni pazienti versano in gravi condizioni. Per questo motivo, le autorità locali non escludono che il bilancio possa aggravarsi.

La tragedia è avvenuta nelle prime ore di giovedì 7 maggio a Visakhapatnam, nello stato federato dell’Andhra Pradesh. Erano circa le 3 e mezza del mattino, ora locale, quando nell’impianto è scoppiato un incendio che ha sollevato una grossa nube di fumo.

Chemical leak in #Vizag: in the wee hours of Thursday, Styrene chemical leak from LG polymer plant on the outskirts of #Vizag in #AndhraPradesh killed multiple people and affected scores. As locals complained of suffocation, admin evacuated them. Dozens rushed to hospital. pic.twitter.com/AXQMxFhpFJ

— Rahul Devulapalli (@rahulscribe) May 7, 2020