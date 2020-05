Paura nella capitale del Niger, travolta da una violenta tempesta di sabbia: la parete di polvere e detriti era alta decine di metri.

Una violenta tempesta di sabbia si è abbattuta sulla capitale del Niger, Niamey, sollevandosi per decine e decine di metri. L’episodio si è verificato intorno alle 14:00 ora locale di lunedì 4 maggio 2020 e ha reso rosso il colore del cielo lasciando i residenti terrorizzati.

Tempesta di sabbia in Niger

Fonti locali hanno riferito che l’evento, precedente all’arrivo delle piogge torrenziali, ha causato l’arresto temporaneo del traffico aereo. Non è la prima volta che lo stato africano si trova a dover fronteggiare una tempesta simile in cui la sabbia sahariana viene sparsa attraverso il paese e verso l’Oceano Atlantico. Solitamente hanno luogo da gennaio ad aprile in quella che è conosciuta come la stagione “Harmattan“.

Incredible photos from Niamey in #Niger today, where my brother and his family live. Sandstorms turning the sky orange/red pic.twitter.com/Rpqu0XGVP2 — David Blane (@dnblane) May 4, 2020

🇳🇪 Une énorme tempête de sable s’est abattue hier sur Niamey, la capitale du Niger. Le trafic aérien a été interrompu à l’aéroport Diori Hamani de Niamey. 📷 Saïdi Ka pic.twitter.com/Z9jGhPv3A2 — air plus news (@airplusnews) May 6, 2020

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha riferito che questi fenomeni, solitamente causati da temporali, si verificano quando il vento è talmente forte da sollevare un grande quantitativo di sabbia e polvere da terreni nudi e asciutti.

Oltre a creare problemi di visibilità, la stessa organizzazione ha riferito che la polvere trasportata dall’aria potrebbe potenzialmente essere rischiosa per la salute.





Oltre ad aver diminuito la visibilità in aria, la tempesta ha anche causato gravi problemi alla viabilità automobilistica. La parete di polvere e detriti colpisce infatti con poco preavviso e, pur durando soltanto pochi minuti, può innalzarsi per moltissimi metri. “La polvere accecante e soffocante può causare incidenti che possono comportare collisioni a catena“, ha spiegato il NWS (National Weather Service).