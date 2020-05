Coronavirus, morto negli Usa il primo bambino con sindrome di Kawasaki

Nella giornata dell’8 maggio il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo ha annunciato la prima morte di un bambino di 5 anni affetto dalla sindrome di Kawasaki nel contesto dell’emergenza coronavirus. La sindrome, una forma di vasculite che colpisce i bambini al di sotto dei dieci anni di età, è in queste ultime settimane al centro della ricerca scientifica a causa di una sua possibile correlazione proprio con il Covid-19. Al momento, sono 73 i bambini ricoverati con sindrome di Kawasaki nello stato di New York.



There have been 73 reported cases in NY of children getting severely ill with symptoms similar to Kawasaki disease and toxic shock-like syndrome.

On Thursday, a 5-year-old boy passed away from these complications, believed to be caused by COVID-19.

DOH is investigating.

