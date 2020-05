La Russia fa il pieno di contagi da Coronavirus, superando Germania e Francia, registrando numeri spaventosi.

In Russia i contagi da Coronavirus aumentano a dismisura, la situazione inizia a farsi davvero preoccupante e si teme possa sfuggire di mano. Nelle ultime 24 ore si sono infatti registrati 11.231 nuovi casi positivi, il numero più alto finora segnalato in un solo giorno.

In Russia i contagi aumentano

Il Paese supera Germania e Francia in termini di contagi, ora si trova al quinto posto dell’oscura classifica sull’andamento del Coronavirus nel mondo. In totale si registrano oltre 170mila casi e circa 1.600 morti secondo quanto riportato dalla John Hopkins University.

Anche in Russia però si contesta il numero reale dei contagi, vista la quantità di tamponi eseguiti e il fatto che non si tenga conto degli asintomatici. Sembra che molti pazienti con il Coronavirus vengano classificati come affetti da polmonite ordinaria, in base a quanto dichiarato da Anastasia Vasilyeva, capo dell’Unione dell’Alleanza dei medici russi.

Coronavirus e morti misteriose

Nella giornata di giovedì 7 aprile 2020, il Sindaco di Mosca ha lanciato l’allarme: il 2,5% dei cittadini potrebbe avere la malattia, ovvero quasi 300mila persone. Gli ospedali diventano focolai di Coronavirus, soprattutto quelli delle province russe, e il presidente Vladimir Putin ha confermato che i dispositivi di protezione scarseggiano.

Nelle ultime ore, 3 medici sono precipitati dalle finestre di una struttura ospedaliera, le circostanze non sono note ma uno di loro aveva pubblicato un video di denuncia poco prima. Nella registrazione, Alexander Shulepov, medico d’ambulanza, affermava che i dipendenti positivi alla malattia era costretto a lavorare lo stesso. Il Dipartimento della Sanità russo ha poi smentito le sue affermazioni, aprendo un’indagine sul caso.