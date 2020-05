Uccisa con un'ascia dal fidanzato, donna argentina viene ritrovata nel giardino di casa.

Una donna è stata uccisa con un’ascia dal fidanzato e sepolta nel giardino di casa, a Buenos Aires, Argentina. Lorena Elizabeth Quilogran, questo il nome della ragazza di 37 anni, era scomparsa dalla sua casa nella giornata di martedì, 5 maggio, e a darne notizia alla polizia era stato proprio il suo compagno Ramón Horacio Báez , di 48 anni. “È andata a fare una passeggiata e non è più tornata” aveva detto l’uomo martedì, dando il via a una serie di ricerche che si concluse con il sopralluogo nel giardino di casa, dove, mentre la polizia effettuava le ricerche, Baez è crollato, confessando di averla uccisa e indicando il luogo esatto dove aveva sepolto il corpo. Non chiari i motivi che avrebbero spinto l’uomo a fare a pezzi la compagna.

La piccola comunità di Ascension, nella provincia nord di Buenos Aires, viene descritta dalla stampa locale come altamente sotto choc.





C’e poi lo sfogo dei familiari della vittima, di sua sorella Micaela in particolare, che sui social network ha scritto un messaggio direttore all’assassino di Lorena: “Come hai potuto farlo a mia sorella? Come hai potuto chiamare mia madre ieri sera dicendo che eri devastato, quando l’avevi già uccisa? Ha lasciato tutto per te ed è così che l’hai ripagata di ciò che ha fatto. Non gli hai dato la possibilità di conoscere suo nipote. Desiderava vederlo, stare con noi, con i suoi figli e non glielo hai lasciato fare, codardo. Spero che tu paghi per quello che hai fatto. Ci hai ucciso, hai rovinato le nostre vite ”.